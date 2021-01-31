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В Нижнем Новгороде в несогласованной акции приняли участие 500 человек
В Нижнем Новгороде в несогласованной акции приняли участие 500 человек
Около 500 человек стали участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде в субботу, сообщает городская администрация. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T15:39
2021-01-31T15:39
глеб никитин
омон россии
алексей навальный
нижний новгород
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Около 500 человек стали участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде в субботу, сообщает городская администрация.Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального стартовала в 12.00 в центре Нижнего Новгорода, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Участники акции собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания.В несогласованной акции, состоявшейся в Нижнем Новгороде 23 января, по данным городской администрации, приняли участие 1,5 тысячи человек.Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. Главное управление МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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глеб никитин, омон россии, алексей навальный, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, нижегородская область

В Нижнем Новгороде в несогласованной акции приняли участие 500 человек

15:39 31.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве
Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Около 500 человек стали участниками несогласованной акции в Нижнем Новгороде в субботу, сообщает городская администрация.
Несогласованная акция в поддержку Алексея Навального стартовала в 12.00 в центре Нижнего Новгорода, несмотря на действующий в регионе запрет на массовые мероприятия из-за распространения коронавируса. Участники акции собрались на улице Большой Покровской и намеревались пройти шествием к площади Минина. Однако путь им почти сразу преградил ОМОН. Сотрудники полиции неоднократно и безрезультатно призывали собравшихся разойтись. Затем начались задержания.
"По предварительным данным, в несогласованной акции в центре Нижнего Новгорода 31 января приняло участие не более 500 человек", - говорится в сообщении администрации Нижнего Новгорода.
В несогласованной акции, состоявшейся в Нижнем Новгороде 23 января, по данным городской администрации, приняли участие 1,5 тысячи человек.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
Вчера, 15:28
В Улан-Удэ задержали более 30 участников незаконной акции
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. Главное управление МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
Глеб НикитинОМОН РоссииАлексей НавальныйНижний НовгородГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскНижегородская область
 
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