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В Новосибирске прошла несогласованная акция
В Новосибирске прошла несогласованная акция
Несогласованное шествие в Новосибирске в воскресенье прошло без серьезных происшествий, задержаны несколько человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-31T12:19
2021-01-31T12:19
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Несогласованное шествие в Новосибирске в воскресенье прошло без серьезных происшествий, задержаны несколько человек, передает корреспондент РИА Новости.Около 12.00 по местному времени (8.00 мск) участники акции начали движение по главной улице Новосибирска Красному проспекту от Дома офицеров. Согласно анонсу штаба Алексея Навального, шествие должно было пройти до здания областного правительства и завершиться в Сквере героев революции у мэрии.Дойти до облправительства митингующим не позволила полиция, колонна повернула в сторону площади Ленина, которая также была полностью оцеплена силовиками. Участники акции обошли площадь по тротуарам и остановились в Первомайском сквере. На протяжении всего движения колонны полицейские в мегафоны сообщали собравшимся, что они являются участниками несогласованного мероприятия, и просили разойтись.Как передавал корреспондент РИА Новости, шествие проходило без происшествий, полиция проводила единичные задержания активистов. В итоге участники акции собрались в Первомайском сквере в центре города, где взялись за руки и отказывались расходиться. Были задержаны несколько человек, после чего полиция вытеснила митингующих из сквера и оставшаяся колонна двинулась назад от площади Ленина. В основном участники акции разошлись.В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли оперативно сообщить о количестве участников несогласованной акции и числе задержанных по ее итогам.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210131/sanktsii-1595337881.html
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гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирске прошла несогласованная акция

12:19 31.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтобусы с сотрудниками полиции в районе Манежной площади в Москве перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Автобусы с сотрудниками полиции в районе Манежной площади в Москве перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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НОВОСИБИРСК, 31 янв – РИА Новости. Несогласованное шествие в Новосибирске в воскресенье прошло без серьезных происшествий, задержаны несколько человек, передает корреспондент РИА Новости.
Около 12.00 по местному времени (8.00 мск) участники акции начали движение по главной улице Новосибирска Красному проспекту от Дома офицеров. Согласно анонсу штаба Алексея Навального, шествие должно было пройти до здания областного правительства и завершиться в Сквере героев революции у мэрии.
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Дойти до облправительства митингующим не позволила полиция, колонна повернула в сторону площади Ленина, которая также была полностью оцеплена силовиками. Участники акции обошли площадь по тротуарам и остановились в Первомайском сквере. На протяжении всего движения колонны полицейские в мегафоны сообщали собравшимся, что они являются участниками несогласованного мероприятия, и просили разойтись.
Как передавал корреспондент РИА Новости, шествие проходило без происшествий, полиция проводила единичные задержания активистов. В итоге участники акции собрались в Первомайском сквере в центре города, где взялись за руки и отказывались расходиться. Были задержаны несколько человек, после чего полиция вытеснила митингующих из сквера и оставшаяся колонна двинулась назад от площади Ленина. В основном участники акции разошлись.
В ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости не смогли оперативно сообщить о количестве участников несогласованной акции и числе задержанных по ее итогам.
Голову берегите!: полиция проводит задержания участников акции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
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В Москве задержали более 60 участников несогласованной акции
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
 
ГУМВДАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковНовосибирскНовосибирская область
 
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