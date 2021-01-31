Эксперт назвал несогласованные акции в России хулиганскими
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в регионах России стали не массовыми политическими мероприятиями, а хулиганскими, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Независимые наблюдатели движения присутствовали на акциях практически во всех регионах, где они проходили. "Акции протеста больше стали напоминать хулиганские массовые мероприятия и совсем не воспринимаются как политические", - сказал он.
Также Цветков отметил адекватные действия силовиков. И указал, что "новое лицо Росгвардии" в глазах общества наблюдать отрадно: "вместо дубинок - горячий чай и оказание первой помощи".
"Меньше стали поддаваться на провокации. Очевидна установка руководства личному составу на максимально возможную гуманность", - добавил он.
В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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