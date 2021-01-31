https://ria.ru/20210131/aktsii-1595398701.html

Эксперт назвал несогласованные акции в России хулиганскими

Эксперт назвал несогласованные акции в России хулиганскими

Несогласованные акции в регионах России стали не массовыми политическими мероприятиями, а хулиганскими, считает председатель общероссийского движения "Сильная... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T18:38

2021-01-31T18:38

2021-01-31T18:38

сильная россия

антон цветков ("сильная россия")

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Несогласованные акции в регионах России стали не массовыми политическими мероприятиями, а хулиганскими, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.Также Цветков отметил адекватные действия силовиков. И указал, что "новое лицо Росгвардии" в глазах общества наблюдать отрадно: "вместо дубинок - горячий чай и оказание первой помощи"."Меньше стали поддаваться на провокации. Очевидна установка руководства личному составу на максимально возможную гуманность", - добавил он.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595398227.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сильная россия, антон цветков ("сильная россия"), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия