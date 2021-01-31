В Волгограде задержали более 40 участников несогласованной акции
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
ВОЛГОГРАД, 21 янв – РИА Новости. Более 40 человек задержаны после несогласованной акции в Волгограде, всего в ней приняли участие 65 человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в Волгограде на площади Ленина участники акции начали собираться около 12 часов. Полиция предупреждала, что акция не согласована. Прибывший ОМОН и сотрудники полиции окружили площадь и постепенно вытеснили митингующих, они разделили толпу на две части, затем начались первые задержания. По информации корреспондента РИА Новости, были задержаны несколько человек. Несогласованная акция закончилась в 12.20, и люди с площади маленькими группами направились в сторону центра города. Их сопровождала полиция, примерно через сорок минут все разошлись. По оценке корреспондента РИА Новости количество митингующих в воскресенье было в несколько раз меньше, чем 23 января.
"Сегодня 31 января в Волгограде проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 65 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 42 гражданина", - сообщили в ведомстве.
По информации администрации Волгоградской области, среди задержанных – пятеро несовершеннолетних.
Ранее прокуратура региона сообщала, что 23 января на аналогичной несогласованной акции были задержали 60 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. К административной ответственности привлечены три организатора и 49 участников мероприятия.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".