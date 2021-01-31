https://ria.ru/20210131/aktsii-1595389665.html

В Петербурге почти завершилась незаконная акция на Пионерской площади

В Петербурге почти завершилась незаконная акция на Пионерской площади

Большинство участников несогласованной акции на Пионерской площади в Петербурге разошлись, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-31T17:20

2021-01-31T17:20

2021-01-31T17:20

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Большинство участников несогласованной акции на Пионерской площади в Петербурге разошлись, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники силовых структур также покидают площадь. На месте пока остаются служебные машины правоохранителей.Ранее толпа участников акции, которую силовики не пустили на Сенную площадь после того, как их вытеснили с Исаакиевской площади, пришла к зданию ТЮЗ. Здесь задержали несколько человек. У здания были выставлены кордоны правоохранителей с дубинками и щитами.В российских городах 23 января уже проходили подобные несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только за призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/aktsii-1595385847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, происшествия