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При выбросе сероводорода на предприятии в городе Кириши погиб человек
При выбросе сероводорода на предприятии в городе Кириши погиб человек
Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:33
2021-01-30T12:33
2021-01-30T12:33
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
кириши
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба областного правительства."Областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши на предприятии по производству битума. Причины произошедшего уточняются. В результате случившегося пострадали два человека - один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что химико-радиометрической лабораторией управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области проведен замер воздуха в жилых кварталах Киришей. Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.
https://ria.ru/20201229/vozdukh-1591321492.html
ленинградская область
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, кириши, происшествия