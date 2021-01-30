https://ria.ru/20210130/vybros-1595255177.html

При выбросе сероводорода на предприятии в городе Кириши погиб человек

При выбросе сероводорода на предприятии в городе Кириши погиб человек

Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:33

2021-01-30T12:33

2021-01-30T12:33

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ленинградская область

кириши

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Выброс сероводорода произошел на предприятии по производству битума в городе Кириши Ленинградской области, в результате произошедшего один человек погиб и один пострадал, сообщает пресс-служба областного правительства."Областной Роспотребнадзор проводит проверку по факту выброса сероводорода в промзоне города Кириши на предприятии по производству битума. Причины произошедшего уточняются. В результате случившегося пострадали два человека - один скончался, другой находится в больнице в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что химико-радиометрической лабораторией управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области проведен замер воздуха в жилых кварталах Киришей. Превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

https://ria.ru/20201229/vozdukh-1591321492.html

ленинградская область

кириши

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, кириши, происшествия