https://ria.ru/20210130/vremya-1595320793.html

Жители Чувашии не захотели переводить стрелки часов на московское время

Жители Чувашии не захотели переводить стрелки часов на московское время

Более 45% принявших участие в опросе о переводе Чувашии в другой часовой пояс - московское время – высказались против этого, следует из результатов,... РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-30T23:25

2021-01-30T23:25

2021-01-31T04:56

госдума рф

чувашская республика (чувашия)

волгоград

волгоградская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Более 45% принявших участие в опросе о переводе Чувашии в другой часовой пояс - московское время – высказались против этого, следует из результатов, опубликованных на официальной странице правительства Чувашии в соцсети "ВКонтакте".Опрос о переводе Чувашии в третью часовую зону был запущен властями республики вечером 20 января.Жителям региона было предложено четыре варианта ответа: за, против, "мне все равно" и "верните сезонный перевод часов". За девять дней в опросе приняли участие 22 395 человек. 45,18% ответивших высказались против изменения часового пояса, 37.22% респондентов считают, что сделать это необходимо, 12,92% выступают за возвращение сезонного перевода часов, еще 4,68% этот вопрос не интересует.Далее вопрос смены часового пояса планируется обсудить в формате парламентских слушаний.Вопрос о переводе Чувашии в третью часовую зону (московское время плюс 1 час) был поднят на встрече депутатов госсовета республики с главой региона. Депутаты сообщили, что с такой просьбой регулярно выступают сельские жители, которые считают, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы.Ранее сообщалось, что смена часового пояса произошла в Волгограде в декабре 2020 года по итогам опроса жителей региона. После того, как более 65% жителей Волгоградской области высказались за возвращение с местного времени на московское, Госдума приняла соответствующий закон. Волгоградская область была исключена из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесена ко второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

https://ria.ru/20201227/vremya-1591087155.html

https://ria.ru/20180321/1516899621.html

чувашская республика (чувашия)

волгоград

волгоградская область

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госдума рф, чувашская республика (чувашия), волгоград, волгоградская область, общество