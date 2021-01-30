https://ria.ru/20210130/vich-1595317138.html

Ученый озвучил неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ

Ученый озвучил неожиданную версию о нулевом пациенте с ВИЧ

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:10

2021-01-30T22:10

2021-01-30T23:42

наука

канада

камерун

демократическая республика конго

вич

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587179475_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_1c9e975edc0c9dca9b9fe3908a2d3d86.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука. Об этом пишет Daily Mail.Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии."Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод", — рассказал Пепин.Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие и, чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных."Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", — заявил ученый.Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса. — Прим. ред.), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго. — Прим. ред.), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин. Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. "В течение нескольких лет он (вирус. — Прим. ред.) был реэкспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу", — заключил профессор.

https://ria.ru/20210116/zaklyuchennye-1593025698.html

https://ria.ru/20200930/vich-1577988255.html

канада

камерун

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, камерун, демократическая республика конго, вич, в мире