https://ria.ru/20210130/ssha-1595256495.html

США взаимодействуют с Россией по Карабаху, Ливии и КНДР, рассказал посол

США взаимодействуют с Россией по Карабаху, Ливии и КНДР, рассказал посол

США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:49

2021-01-30T12:49

2021-01-30T12:49

джон салливан

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586095024_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_cdefd5e835a29d2c021474bb9300e9c5.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.По его словам, не так давно он вместе со своим французским коллегой был на брифинге в МИД РФ. "США, Франция и Россия являются сопредседателями так называемой Минской группы, на брифинге нас проинформировали о событиях в Нагорном Карабахе и о прекращенном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Это еще один пример той сферы, где Соединенные Штаты взаимодействуют с правительством России, и в данном случае с правительством Франции, в качестве сопредседателей Минской группы, и мы хотим продолжить наше взаимодействие по этим вопросам", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".Он отметил, что у США и России "есть взаимодействие и по Ливии". "Так, мой коллега, посол США в Ливии, приезжал в Москву, если я не ошибаюсь, в ноябре для встреч с экспертами МИД, на которых обсуждалась Ливия, а также прогресс и положительные сдвиги, направленные на урегулирование серьезных проблем в этой стране путем продолжающегося политического диалога", - уточнил Салливан.Он признал, что "есть много геополитических вопросов, по которым у нас (США и РФ) имеются разногласия, - по Украине, например". "Но продолжать диалог совершенно необходимо. За те четыре года, что я принимал участие в работе над этими вопросами в качестве заместителя госсекретаря и посла США в России, по некоторым из них нам не удалось достичь явного прогресса, но мы продолжаем обсуждать все эти вопросы с представителями российского правительства, включая - и на этом я остановлюсь - Северную Корею и денуклеаризацию Корейского полуострова", - заключил американский дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/posol-1595253138.html

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джон салливан, москва, сша, в мире