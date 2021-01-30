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США взаимодействуют с Россией по Карабаху, Ливии и КНДР, рассказал посол
США взаимодействуют с Россией по Карабаху, Ливии и КНДР, рассказал посол
США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:49
2021-01-30T12:49
джон салливан
москва
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в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.По его словам, не так давно он вместе со своим французским коллегой был на брифинге в МИД РФ. "США, Франция и Россия являются сопредседателями так называемой Минской группы, на брифинге нас проинформировали о событиях в Нагорном Карабахе и о прекращенном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Это еще один пример той сферы, где Соединенные Штаты взаимодействуют с правительством России, и в данном случае с правительством Франции, в качестве сопредседателей Минской группы, и мы хотим продолжить наше взаимодействие по этим вопросам", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".Он отметил, что у США и России "есть взаимодействие и по Ливии". "Так, мой коллега, посол США в Ливии, приезжал в Москву, если я не ошибаюсь, в ноябре для встреч с экспертами МИД, на которых обсуждалась Ливия, а также прогресс и положительные сдвиги, направленные на урегулирование серьезных проблем в этой стране путем продолжающегося политического диалога", - уточнил Салливан.Он признал, что "есть много геополитических вопросов, по которым у нас (США и РФ) имеются разногласия, - по Украине, например". "Но продолжать диалог совершенно необходимо. За те четыре года, что я принимал участие в работе над этими вопросами в качестве заместителя госсекретаря и посла США в России, по некоторым из них нам не удалось достичь явного прогресса, но мы продолжаем обсуждать все эти вопросы с представителями российского правительства, включая - и на этом я остановлюсь - Северную Корею и денуклеаризацию Корейского полуострова", - заключил американский дипломат.
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джон салливан, москва, сша, в мире

США взаимодействуют с Россией по Карабаху, Ливии и КНДР, рассказал посол

12:49 30.01.2021
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США взаимодействуют с Россией по Нагорному Карабаху, Украине, Ливии и денуклеаризации Корейского полуострова, хотят продолжать диалог, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.
По его словам, не так давно он вместе со своим французским коллегой был на брифинге в МИД РФ. "США, Франция и Россия являются сопредседателями так называемой Минской группы, на брифинге нас проинформировали о событиях в Нагорном Карабахе и о прекращенном конфликте между Азербайджаном и Арменией. Это еще один пример той сферы, где Соединенные Штаты взаимодействуют с правительством России, и в данном случае с правительством Франции, в качестве сопредседателей Минской группы, и мы хотим продолжить наше взаимодействие по этим вопросам", - сказал Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 12:09
Есть прогресс. Американский посол дал оценку отношениям России и США
Он отметил, что у США и России "есть взаимодействие и по Ливии". "Так, мой коллега, посол США в Ливии, приезжал в Москву, если я не ошибаюсь, в ноябре для встреч с экспертами МИД, на которых обсуждалась Ливия, а также прогресс и положительные сдвиги, направленные на урегулирование серьезных проблем в этой стране путем продолжающегося политического диалога", - уточнил Салливан.
Он признал, что "есть много геополитических вопросов, по которым у нас (США и РФ) имеются разногласия, - по Украине, например". "Но продолжать диалог совершенно необходимо. За те четыре года, что я принимал участие в работе над этими вопросами в качестве заместителя госсекретаря и посла США в России, по некоторым из них нам не удалось достичь явного прогресса, но мы продолжаем обсуждать все эти вопросы с представителями российского правительства, включая - и на этом я остановлюсь - Северную Корею и денуклеаризацию Корейского полуострова", - заключил американский дипломат.
 
Джон СалливанМоскваСШАВ мире
 
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