https://ria.ru/20210130/sanktsii-1595228282.html

Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз

Грушко рассказал о "скользком пути", на который встал Евросоюз

Евросоюз вступил на "скользкий путь", создавая "горизонтальные" санкционные механизмы, которые создают неопределенность в отношениях с Россией, заявил... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T02:03

2021-01-30T02:03

2021-01-30T02:23

россия

евросоюз

александр грушко

в мире

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АФИНЫ, 30 янв – РИА Новости. Евросоюз вступил на "скользкий путь", создавая "горизонтальные" санкционные механизмы, которые создают неопределенность в отношениях с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с журналистами в Афинах.Дипломат отметил, что судьбу санкций должен определять сам ЕС.Замглавы МИД предупредил, что "это очень скользкий путь, который ведет в никуда", но "создает колоссальную неопределенность в отношениях".Грушко заметил, что эта проблема не только характерна для отношений между Россией и Евросоюзом, но и в целом для мировой торговли.Дипломат отметил, что Евросоюз остается одним из ведущих экономических партнеров России, в прошлом году на ЕС пришлось 38% российского внешнеторгового баланса."Понятно, что она будет уменьшаться с разворотом российской экономики в сторону новых драйверов экономического роста и политического влияния. Это Китай и страны Азии в целом, и естественно страны ЕврАзЭС, с которыми торговля развивается более динамично, чем с нашими традиционными партнерами. Но тем не менее это солидные цифры. Это хорошее качество отношений", - сказал Грушко, подчеркнув, что "разбрасываться этим достоянием не хотелось бы".По его словам, такую позицию разделяют те, кто реально участвует в экономическом сотрудничестве, а именно западный бизнес, представленный на российском рынке."Мы видим, что фактически ни одна компания с нашего рынка не ушла. Они адаптировались к новой ситуации и продолжают оперировать на нашем рынке", - сказал он.Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014-го на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210130/gretsiya-1595227925.html

https://ria.ru/20210129/sanctionsukr-1595094858.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, александр грушко, в мире