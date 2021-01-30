https://ria.ru/20210130/samolet-1595285575.html

В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из Сеула

В Екатеринбурге вынужденно сел самолет из Сеула

Самолет, выполнявший рейс из Сеула в Варшаву, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:26

2021-01-30T17:26

2021-01-30T17:33

кольцово

сеул

екатеринбург

варшава

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Сеула в Варшаву, приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за ухудшения здоровья пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани."Рейс LOT-98 Сеул - Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - сказал собеседник агентства.По данным пресс-службы аэропорта, после посадки пассажиру была оказана первая помощь, после чего он был госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга, а воздушное судно продолжило полет в пункт назначения.

https://ria.ru/20210122/samolet-1594172601.html

кольцово

сеул

екатеринбург

варшава

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кольцово, сеул, екатеринбург, варшава, происшествия