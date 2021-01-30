https://ria.ru/20210130/rekonstruktsiya-1595260468.html

В парке "Патриот" прошла реконструкция операции "Искра"

В парке "Патриот" прошла реконструкция операции "Искра"

Бронетанковую технику времён Великой Отечественной войны задействовали при проведении военно-исторической реконструкции операции "Искра", в ходе которой была... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:33

2021-01-30T13:33

2021-01-30T13:33

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бронетанковую технику времён Великой Отечественной войны задействовали при проведении военно-исторической реконструкции операции "Искра", в ходе которой была прорвана блокада Ленинграда, в подмосковном парке "Патриот", сообщили журналистам в субботу в Минобороны России.По информации военного ведомства, реконструкция операции "Искра" прошла в музее под открытым небом "Поле Победы", расположенного на территории музейного комплекса "Дорога памяти"."Около 300 членов исторических обществ приняли участие в реконструкции с точными копиями оружия и около 20 единиц вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. Кроме того, была задействована историческая бронетанковая техника", - сообщили в министерстве.Как рассказали в военном ведомстве, военно-историческая реконструкция основана на документальных источниках Центрального архива Министерства обороны РФ.Наступательная операция советских войск под кодовым названием "Искра" проводилась с 12 по 30 января 1943 гола силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия для прорыва блокады Ленинграда на участке шлиссельбургско-синявинского выступа под Шлиссельбургом - в самой узкой части выступа немецкой обороны, примыкавшего к Ладожскому озеру. Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Была окончательно снята даже теоретическая возможность штурма Ленинграда немецкими войсками - инициатива на Северо-Западном направлении окончательно перешла к советским войскам. В этой обстановке Ставка ВГК посчитала возможным не только развить достигнутый успех и восстановить контроль над Кировской железной дорогой, но и провести еще более крупномасштабную операцию - полностью снять блокаду Ленинграда и освободить всю Ленинградскую область.

https://ria.ru/20201109/poezd-1582095697.html

https://ria.ru/20210127/872-dnya-uzhasa-i-nadezhdy-arkhivnye-kadry-blokadnogo-leningrada-1594834396.html

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россия, патриот, ленинград, ленинградская область, шлиссельбург