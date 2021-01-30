https://ria.ru/20210130/protesty-1595265723.html

Посол США оправдал публикации о незаконных акциях после протеста МИД

Посол США оправдал публикации о незаконных акциях после протеста МИД

Посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь" повторно оправдал публикации американской дипмиссии о протестах в российских городах заботой о... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:28

2021-01-30T14:28

2021-01-30T14:28

россия

джон салливан

алексей навальный

единая россия

генеральная прокуратура рф

сергей рябков

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь" повторно оправдал публикации американской дипмиссии о протестах в российских городах заботой о безопасности американцев, несмотря на то, что ранее российский МИД вызывал по этому поводу Салливана на Смоленскую площадь и заявил ему протест.Ранее посольство США на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявило, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах" и назвало места этих несогласованных митингов и шествий. МИД РФ в минувшую субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений. Салливана вызвали в МИД, где замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил ему решительный протест.По словам Салливана, он "обязан обеспечивать безопасность американских граждан в России". "И если мне известно (а мы много раз так делали за бытность мою на должности посла), что планируется проведение демонстраций, - неважно, проправительственных, как демонстрации "Единой России", или оппозиционных правительству, - наша позиция всегда состоит в том, что граждане США не должны туда ходить, потому что всегда есть вероятность того, что из мирного собрания демонстрация может превратиться в немирное, то есть возможны случаи насилия. Именно это и произошло в субботу. Поэтому мы должны предупреждать людей, - мы обязаны предупреждать людей, чтобы они туда не ходили. Именно это мы и сделали. Мы никакие сообщения никому не рассылали. Мы не давали инструкции, - мы информировали американских граждан для того, чтобы они не ходили на эту акцию и оставались в безопасности", - сказал посол.Он также заявил, что "посольство России в Вашингтоне поступает точно так же, когда в Соединенных Штатах проходят демонстрации", назвав это "обычной дипломатической практикой" и выразив сожаление, "что она используется сотрудниками Министерства иностранных дел для критики в наш адрес". "Мы стараемся быть вежливыми гостями и держаться подальше от неприятностей", - отметил Салливан.Несогласованные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210130/stavropol-1595263070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/ssha-1594498817.html

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россия, джон салливан, алексей навальный, единая россия, генеральная прокуратура рф, сергей рябков, вашингтон (город), сша, в мире