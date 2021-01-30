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Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:39
2021-01-30T06:39
россия
виталий милонов
владимир колокольцев
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наличие наркотических веществ у несовершеннолетних при их задержании на незаконных митингах, говорится в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.В обращении Милонов отмечает увеличение в РФ случаев вовлечения подростков в незаконные акции. Кого-то из них, по мнению парламентария, привлекают "акты непослушания" старшим, кто-то стремится произвести впечатление на друзей.Милонов также подчеркнул, что незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных наркотических веществ."Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных правил при задержании детей и подростков на незаконных митингах. В случае вероятного задержания полицией несовершеннолетнего на незаконном мероприятии, внедрить обязательное тестирование на наличие наркотиков в организме", - добавляется в запросе.Милонов считает, что подобное тестирование позволит вовремя остановить молодых людей от совершения более тяжких нарушений закона.В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как заявляла уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, всего на незаконных акциях в регионах было задержано порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве - около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.Отдельно ГП напомнила, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (предполагает реальные сроки).Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210123/aktsii-1594279266.html
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россия, виталий милонов, владимир колокольцев, происшествия

Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики

06:39 30.01.2021
 
© РИА Новости / Игорь РуссакВиталий Милонов
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о внедрении тестирования на наличие наркотических веществ у несовершеннолетних при их задержании на незаконных митингах, говорится в депутатском запросе, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении Милонов отмечает увеличение в РФ случаев вовлечения подростков в незаконные акции. Кого-то из них, по мнению парламентария, привлекают "акты непослушания" старшим, кто-то стремится произвести впечатление на друзей.
"В любом случае можно утверждать, что детей и подростков не интересует политика как таковая - дети воспринимают марши, митинги и стычки с полицией как веселое приключение и не задумываются о том, что разовое посещение незаконного митинга может сломать их молодую жизнь", - говорится в письме.
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Милонов также подчеркнул, что незаконная уличная политика является идеальной средой для распространения не только экстремистских идей, но и запрещенных наркотических веществ.
"Коварные кукловоды специально создают условия доступности наркотиков в канун незаконных выходов на улицы, чтобы подхлестнуть максимализм юношей до красной черты насилия. Подобное мы наблюдали в Москве и Санкт-Петербурге, где дети буквально бросались на представителей правопорядка, будто находясь под действием психотропных веществ", - отмечается в запросе.
"Прошу вас рассмотреть возможность введения дополнительных правил при задержании детей и подростков на незаконных митингах. В случае вероятного задержания полицией несовершеннолетнего на незаконном мероприятии, внедрить обязательное тестирование на наличие наркотиков в организме", - добавляется в запросе.
Милонов считает, что подобное тестирование позволит вовремя остановить молодых людей от совершения более тяжких нарушений закона.
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В российских городах 23 января прошли несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. Как заявляла уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу 9 лет, всего на незаконных акциях в регионах было задержано порядка 300 несовершеннолетних, из них в Москве - около 70, в Санкт-Петербурге – порядка 30 детей.
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
Отдельно ГП напомнила, что вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги само по себе образует состав статьи 150 УК РФ (предполагает реальные сроки).
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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