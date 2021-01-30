https://ria.ru/20210130/premiya-1595231624.html

Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T05:30

2021-01-30T05:30

2021-01-30T06:19

джордж флойд

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Член норвежского парламента Петтер Эйде выдвинул движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает газета Guardian.Свой шаг парламентарий объяснил тем, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение Эйде отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.Он также отверг критические замечания, которые указывали на то, что движение стояло за насилием в американских городах."Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - добавил он.По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею. Движение Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за "расовую справедливость", организуя и проводя погромы.

https://ria.ru/20201020/sigal-1580621261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, сша, в мире