Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210130/prazdniki-1594981101.html
Названы города России, популярные для встречи Нового года
Названы города России, популярные для встречи Нового года
Cреди внутренних направлений, которые россияне чаще остальных искали для празднования Нового года, наибольшей популярностью пользовались большие города,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:49
2021-01-30T15:49
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
архыз
туризм
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872975_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a8126d512830a276a08a374a41ddd088.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Cреди внутренних направлений, которые россияне чаще остальных искали для празднования Нового года, наибольшей популярностью пользовались большие города, побережья, горные курорты и природные зоны, сообщает Booking.com.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавили рейтинг: яркая, динамичная жизнь столиц ежегодно притягивает миллионы туристов. Сверкающая иллюминация улиц и нарядные елки создают особую, сказочную атмосферу в крупнейших городах России. Кроме того, из года в год Сочи, Адлер, Красная поляна и Эстосадок становятся одними из самых популярных курортов для новогоднего отдыха – и особенно среди любителей горнолыжного спорта, которые, несмотря на свое зимнее увлечение, любят проводить праздники в теплом климате. Также очень востребована в качестве новогоднего направления у россиян Казань. Погулять по городу, в котором тесно переплетаются самобытная культура, гостеприимство и современный европейский сервис, хотят многие жители нашей страны. Туристы, которых привлекают красота и благородство городов с богатой историей, любят встречать Новый год в Калининграде. Кроме того, российские путешественники выбирали для своего новогоднего отдыха такие горнолыжные курорты, как Домбай и Архыз. Отдыхающие любят эти направления не только за живописную природу Карачаево-Черкесии, но и за дружелюбие и гостеприимство местных жителей.Несмотря на желание встретить праздник в новом месте, большинство россиян, в первую очередь, выбирали маршрут из соображений безопасности. Недавнее исследование компании показало, что 77 процентов граждан РФ в 2021 году планируют соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок, в то время как более половины (51 процент) российских путешественников собираются полностью избегать определенных направлений. Согласно результатам опроса, в большинстве случаев люди согласны способствовать борьбе с распространением вируса: 69 процентов готовы отправиться в места, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента – в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.
https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html
https://ria.ru/20210107/puteshestviya-1592243759.html
россия
архыз
красная поляна
адлер
домбай
москва
сочи
санкт-петербург
калининград
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590872975_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_632cd4b91f9707568f40754087c62d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, куда поехать в выходные, россия, архыз, туризм, красная поляна, booking.com, туристы, адлер, новости - туризм, домбай, москва, сочи, санкт-петербург, калининград, казань

Названы города России, популярные для встречи Нового года

15:49 30.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Cреди внутренних направлений, которые россияне чаще остальных искали для празднования Нового года, наибольшей популярностью пользовались большие города, побережья, горные курорты и природные зоны, сообщает Booking.com.
Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавили рейтинг: яркая, динамичная жизнь столиц ежегодно притягивает миллионы туристов. Сверкающая иллюминация улиц и нарядные елки создают особую, сказочную атмосферу в крупнейших городах России.
Кроме того, из года в год Сочи, Адлер, Красная поляна и Эстосадок становятся одними из самых популярных курортов для новогоднего отдыха – и особенно среди любителей горнолыжного спорта, которые, несмотря на свое зимнее увлечение, любят проводить праздники в теплом климате.
Также очень востребована в качестве новогоднего направления у россиян Казань. Погулять по городу, в котором тесно переплетаются самобытная культура, гостеприимство и современный европейский сервис, хотят многие жители нашей страны.
Туристы, которых привлекают красота и благородство городов с богатой историей, любят встречать Новый год в Калининграде.
Чкаловская лестница - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 08:00Туризм
Новой столице — 800 лет! Как провести лучшие выходные в Нижнем Новгороде
Кроме того, российские путешественники выбирали для своего новогоднего отдыха такие горнолыжные курорты, как Домбай и Архыз. Отдыхающие любят эти направления не только за живописную природу Карачаево-Черкесии, но и за дружелюбие и гостеприимство местных жителей.
Несмотря на желание встретить праздник в новом месте, большинство россиян, в первую очередь, выбирали маршрут из соображений безопасности. Недавнее исследование компании показало, что 77 процентов граждан РФ в 2021 году планируют соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок, в то время как более половины (51 процент) российских путешественников собираются полностью избегать определенных направлений.
Согласно результатам опроса, в большинстве случаев люди согласны способствовать борьбе с распространением вируса: 69 процентов готовы отправиться в места, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента – в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.
Девушка на пляже озера Лебяжье в Казани - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 15:29Туризм
Названы пять типов путешествий, которые будут популярны в этом году
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус в Россиикуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияАрхызТуризмКрасная ПолянаBooking.comтуристыАдлерНовости - ТуризмДомбайМоскваСочиСанкт-ПетербургКалининградКазань
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния