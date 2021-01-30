https://ria.ru/20210130/prazdniki-1594981101.html

Названы города России, популярные для встречи Нового года

Названы города России, популярные для встречи Нового года

Cреди внутренних направлений, которые россияне чаще остальных искали для празднования Нового года, наибольшей популярностью пользовались большие города,... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:49

2021-01-30T15:49

2021-01-30T15:49

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Cреди внутренних направлений, которые россияне чаще остальных искали для празднования Нового года, наибольшей популярностью пользовались большие города, побережья, горные курорты и природные зоны, сообщает Booking.com.Москва и Санкт-Петербург традиционно возглавили рейтинг: яркая, динамичная жизнь столиц ежегодно притягивает миллионы туристов. Сверкающая иллюминация улиц и нарядные елки создают особую, сказочную атмосферу в крупнейших городах России. Кроме того, из года в год Сочи, Адлер, Красная поляна и Эстосадок становятся одними из самых популярных курортов для новогоднего отдыха – и особенно среди любителей горнолыжного спорта, которые, несмотря на свое зимнее увлечение, любят проводить праздники в теплом климате. Также очень востребована в качестве новогоднего направления у россиян Казань. Погулять по городу, в котором тесно переплетаются самобытная культура, гостеприимство и современный европейский сервис, хотят многие жители нашей страны. Туристы, которых привлекают красота и благородство городов с богатой историей, любят встречать Новый год в Калининграде. Кроме того, российские путешественники выбирали для своего новогоднего отдыха такие горнолыжные курорты, как Домбай и Архыз. Отдыхающие любят эти направления не только за живописную природу Карачаево-Черкесии, но и за дружелюбие и гостеприимство местных жителей.Несмотря на желание встретить праздник в новом месте, большинство россиян, в первую очередь, выбирали маршрут из соображений безопасности. Недавнее исследование компании показало, что 77 процентов граждан РФ в 2021 году планируют соблюдать дополнительные меры предосторожности во время предстоящих поездок, в то время как более половины (51 процент) российских путешественников собираются полностью избегать определенных направлений. Согласно результатам опроса, в большинстве случаев люди согласны способствовать борьбе с распространением вируса: 69 процентов готовы отправиться в места, где принято проверять состояние здоровья по прибытии, а 44 процента – в пункт назначения, где ношение масок является обязательным.

https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html

https://ria.ru/20210107/puteshestviya-1592243759.html

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сочи

санкт-петербург

калининград

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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