Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции
© Фотография предоставлена Фондом «Русский авангард»Выставочный проект "Русское бедное" стартовал в здании старого речного вокзала Перми
© Фотография предоставлена Фондом «Русский авангард»
ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба региональное министерства территориальной безопасности.
"Для обеспечения общественного порядка 31 января будет ограничен проход по театральной площади у "Театра-Театра". Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Уточняется, что применяемые меры "позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции".
В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram 23 января написал, что участник акции нанёс краской протестный лозунг на здание театра, которое является памятником архитектуры регионального значения.
Ранее в соцсетях сторонники Алексея Навального начали призывать выходить на несогласованный митинг 31 января в Перми. При этом, как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции 31 января. МВД подчеркивало, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
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