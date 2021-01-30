https://ria.ru/20210130/perm-1595246254.html

Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции

Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции

Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:59

2021-01-30T10:59

2021-01-30T10:59

алексей навальный

пермь

пермский край

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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба региональное министерства территориальной безопасности."Для обеспечения общественного порядка 31 января будет ограничен проход по театральной площади у "Театра-Театра". Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории", - говорится в сообщении.Уточняется, что применяемые меры "позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции".В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram 23 января написал, что участник акции нанёс краской протестный лозунг на здание театра, которое является памятником архитектуры регионального значения.Ранее в соцсетях сторонники Алексея Навального начали призывать выходить на несогласованный митинг 31 января в Перми. При этом, как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции 31 января. МВД подчеркивало, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

https://ria.ru/20210130/metropoliten-1595228933.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595211619.html

пермь

пермский край

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алексей навальный, пермь, пермский край