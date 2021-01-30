Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/perm-1595246254.html
Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции
Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции
Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:59
2021-01-30T10:59
алексей навальный
пермь
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/15155/11/151551125_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_f80b0f6de6ad8f012ec3d6b379df2241.jpg
ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба региональное министерства территориальной безопасности."Для обеспечения общественного порядка 31 января будет ограничен проход по театральной площади у "Театра-Театра". Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории", - говорится в сообщении.Уточняется, что применяемые меры "позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции".В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram 23 января написал, что участник акции нанёс краской протестный лозунг на здание театра, которое является памятником архитектуры регионального значения.Ранее в соцсетях сторонники Алексея Навального начали призывать выходить на несогласованный митинг 31 января в Перми. При этом, как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции 31 января. МВД подчеркивало, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
https://ria.ru/20210130/metropoliten-1595228933.html
https://ria.ru/20210129/aktsii-1595211619.html
пермь
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/15155/11/151551125_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_58e952916bebb735c571085bbfd04d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, пермь, пермский край

Доступ на площадь в центре Перми закроют 31 января из-за незаконной акции

10:59 30.01.2021
 
© Фотография предоставлена Фондом «Русский авангард»Выставочный проект "Русское бедное" стартовал в здании старого речного вокзала Перми
Выставочный проект Русское бедное стартовал в здании старого речного вокзала Перми - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фотография предоставлена Фондом «Русский авангард»
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Доступ жителей на площадь перед академическим театром драмы в Перми ограничат в воскресенье во время возможной несогласованной акции, сообщила пресс-служба региональное министерства территориальной безопасности.
"Для обеспечения общественного порядка 31 января будет ограничен проход по театральной площади у "Театра-Театра". Временные ограждения будут установлены в целях недопущения порчи имущества как самого здания, так и прилегающей территории", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции на станции метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 02:25
Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января
Уточняется, что применяемые меры "позволят избежать скопления людей, что важно в период противодействия распространению коронавирусной инфекции".
В прошлую субботу в Перми состоялась несогласованная акция. Участники прошли по центру города, от Комсомольской площади до "Театр-Театра". Правоохранители неоднократно предупреждали людей об ответственности и просили прекратить шествие. Перед зданием театра толпа находилась около двух часов, люди выкрикивали лозунги и подпрыгивали. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в своем Instagram 23 января написал, что участник акции нанёс краской протестный лозунг на здание театра, которое является памятником архитектуры регионального значения.
Ранее в соцсетях сторонники Алексея Навального начали призывать выходить на несогласованный митинг 31 января в Перми. При этом, как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало. Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции 31 января. МВД подчеркивало, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 20:53
В Екатеринбурге арестовали организатора незаконной акции
 
Алексей НавальныйПермьПермский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния