Прилепин рассказал об объединенной партии на базе "Справедливой России"
09:44 30.01.2021 (обновлено: 15:42 30.01.2021)
© РИА Новости / Султан Досалиев / Перейти в фотобанкПодписание манифеста об объединении партий "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России"
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У новой партии "Справедливая Россия — За правду" будет три сопредседателя, председателем станет лидер эсеров Сергей Миронов, заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин, руководитель одной из участниц объединения — партии "За правду".
Уже известно, что, помимо Прилепина, в руководство войдет лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин.
"Сергей Михайлович по праву старшинства, и все-таки он не так давно был главой Совета Федерации — третий человек в государстве, и, конечно, он имеет все основания, чтобы находиться в центре тройственного союза. То есть три сопредседателя наряду, собственно, с председателем Сергеем Мироновым", — рассказал собеседник агентства.
Миронов, Прилепин и Семигин пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году по федеральному списку от новой партии.
Весной политическая сила планирует принять в состав другие "левопатриотические" движения. Кроме того, Прилепин не исключил сотрудничества с КПРФ, хотя ранее нынешний лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя перспективы объединения партий, заявил, что "пришивать костюм к рукаву не стоит".
"Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ. — Прим. ред.) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами. <...> Я думаю, что все хорошо мы отладим сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", — добавил писатель.
Ранее лидеры "Справедливой России", партий "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. Они запланировали съезд на 22 февраля.
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