https://ria.ru/20210130/partiya-1595240549.html

Прилепин рассказал об объединенной партии на базе "Справедливой России"

Прилепин рассказал об объединенной партии на базе "Справедливой России"

У новой партии "Справедливая Россия — За правду" будет три сопредседателя, председателем станет лидер эсеров Сергей Миронов, заявил РИА Новости писатель Захар... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:44

2021-01-30T09:44

2021-01-30T15:42

сергей миронов

захар прилепин

геннадий семигин

политика

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. У новой партии "Справедливая Россия — За правду" будет три сопредседателя, председателем станет лидер эсеров Сергей Миронов, заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин, руководитель одной из участниц объединения — партии "За правду".Уже известно, что, помимо Прилепина, в руководство войдет лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин.Миронов, Прилепин и Семигин пойдут на выборы в Госдуму в 2021 году по федеральному списку от новой партии.Весной политическая сила планирует принять в состав другие "левопатриотические" движения. Кроме того, Прилепин не исключил сотрудничества с КПРФ, хотя ранее нынешний лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя перспективы объединения партий, заявил, что "пришивать костюм к рукаву не стоит"."Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ. — Прим. ред.) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами. <...> Я думаю, что все хорошо мы отладим сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", — добавил писатель.Ранее лидеры "Справедливой России", партий "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. Они запланировали съезд на 22 февраля.

https://ria.ru/20210128/partiya-1595003318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, захар прилепин, геннадий семигин, политика