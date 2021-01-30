https://ria.ru/20210130/partiya-1595236685.html

В состав объединенной на базе СР партии войдут и другие левые силы

В состав объединенной на базе СР партии войдут и другие левые силы

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин заявил, что в состав объединенной на базе "Справедливой России" партии войдут и другие левые силы в течение весны РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:53

2021-01-30T08:53

2021-01-30T08:53

россия

партия "за правду"

сергей миронов

справедливая россия

захар прилепин

политика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин заявил, что в состав объединенной на базе "Справедливой России" партии войдут и другие левые силы в течение весны и лета.В четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что 22 февраля СР проведет съезд. В тот же день съезды намерены провести и партии "Патриоты России" и "За правду"."Мы не будем это затягивать. Какое-то продолжение объединительных процессов произойдет в течение весны и лета... Съезд проведем, потом еще объединимся", - сказал Прилепин в интервью РИА Новости.Он отметил, что сейчас об этом идут переговоры, практически все известные на лево-патриотическом фланге персонажи, партии и сообщества находятся в сфере дружеских предложений новой партии.По его словам, переговоры шли и до объявления об объединении партий с завидной частотой, а в последние дни выросло в геометрической прогрессии количество желающих, среди которых видные деятели политики и культуры.Он добавил, что несмотря на объединение партий, "Гвардия Захара Прилепина" и движение "За правду" сохранятся, последнее, возможно, будет переименовано в "Движение Захара Прилепина".

https://ria.ru/20210128/obedinenie-1594942625.html

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россия, партия "за правду", сергей миронов, справедливая россия, захар прилепин, политика