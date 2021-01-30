https://ria.ru/20210130/operator-1595258000.html

В работе сети МТС произошел сбой

В работе сети МТС произошел сбой

Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:03

2021-01-30T13:03

2021-01-30T13:43

мтс

москва

новосибирск

орел

технологии

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах.Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.Чаще всего проблемы возникают с мобильной связью (69 процентов обращений), мобильным интернетом (19 процентов) и широкополосным интернетом (11 процентов). Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/sotsseti-1594628677.html

москва

новосибирск

орел

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мтс, москва, новосибирск, орел, технологии