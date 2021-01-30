https://ria.ru/20210130/operator-1595258000.html
В работе сети МТС произошел сбой
В работе сети МТС произошел сбой
Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:03
2021-01-30T13:03
2021-01-30T13:43
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах.Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.Чаще всего проблемы возникают с мобильной связью (69 процентов обращений), мобильным интернетом (19 процентов) и широкополосным интернетом (11 процентов). Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/sotsseti-1594628677.html
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