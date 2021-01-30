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В работе сети МТС произошел сбой
В работе сети МТС произошел сбой
Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах. РИА Новости, 30.01.2021
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мтс
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новосибирск
орел
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах.Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.Чаще всего проблемы возникают с мобильной связью (69 процентов обращений), мобильным интернетом (19 процентов) и широкополосным интернетом (11 процентов). Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.
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мтс, москва, новосибирск, орел, технологии

В работе сети МТС произошел сбой

13:03 30.01.2021 (обновлено: 13:43 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВывеска на офисе компании МТС
Вывеска на офисе компании МТС - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Пользователи МТС сообщили о сбоях в работе оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает неполадки на популярных онлайн-сервисах.
Основное количество жалоб поступает в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и Новосибирска.
Чаще всего проблемы возникают с мобильной связью (69 процентов обращений), мобильным интернетом (19 процентов) и широкополосным интернетом (11 процентов).
Жалобы стали поступать преимущественно после 11.00 мск.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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МТСМоскваНовосибирскОрелТехнологии
 
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