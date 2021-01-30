https://ria.ru/20210130/nazaret-1595192914.html

Ученые пролили свет на потаенные годы Христа

Ученые пролили свет на потаенные годы Христа

Археологи обнаружили в Назарете дом, где, предположительно, жил Христос. Теперь ученые спорят, так ли это, а некоторые надеются, что открытие поможет ответить... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:09

религия и мировоззрение

иисус христос

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палестина

израиль

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в Назарете дом, где, предположительно, жил Христос. Теперь ученые спорят, так ли это, а некоторые надеются, что открытие поможет ответить на еще более важный вопрос: чем занимался Иисус до выхода на проповедь уже в зрелом возрасте. О поисках научных пояснений евангельской истории — в материале РИА Новости.Значительный пробелСамая большая загадка Библии: о жизни Христа до выхода на проповедь примерно в 30 лет почти ничего не известно. Евангелия умалчивают об этом. Только в одном месте Благовестия от Луки приводится история о том, как 12-летний Иисус поразил ученых мужей мудростью и подкованностью в знании иудейского Закона.Далее — белое пятно. Где жил Христос следующие 18 лет, чем занимался, как выглядел — на эти вопросы нет точного ответа. Неопределенность рождает разные спекуляции, которые любят тиражировать сторонники необычных теорий. Будто бы он путешествовал не то в Индию, не то в Эфиопию. И якобы у него были жена и несколько детей. Историки не нашли подтверждения этим гипотезам, а христиане считают их вымыслом.Согласно Евангелиям, спустя какое-то время после рождения Иисуса Его земные родители Иосиф и Мария переселились в Назарет."Да сбудется реченное через пророков, что Он Назореем наречется", — повествует Матфей.Что интересно, кроме Евангелия, Назарет больше не упоминается в источниках I-II веков нашей эры. Как будто бы его тогда не было. Лишь с III века в документах историки находят его — небольшое поселение на северо-востоке современного Израиля.Возможно, оно бы и осталось таким небольшим и неприметным, если бы не стремительное распространение христианства по Римской империи. В IV веке Назарет разрастается до города — из-за притока паломников. А спустя столетие на месте дома, где жило Святое семейство, строят церковь. Простояла она несколько сотен лет.Три попыткиСо временем о той церкви позабыли. В XIX веке ученые и вовсе стали заявлять, что Христос не жил в Назарете, а прозвище Назорей означает другое — "святой человек".Чтобы доказать обратное, сестры одного из католических монастырей в городе организовали раскопки. И спустя несколько лет нашли фундамент той самой церкви V века. Что интересно, под ним было еще какое-то строение.Но изучить его тогда не удалось — монахини по неизвестным причинам прекратили раскопки. В 1930-х группа археологов продолжила изыскания. Ученые нашли множество артефактов времен Христа. Но и эта работа не закончилась — помешала Вторая мировая война.Лишь в 2006 году исследование возобновилось. Ученые то и дело сообщали, что нашли тот самый дом, где вырос Иисус. Однако их доводы постоянно опровергали.Вот и недавнее "сенсационное заявление" археолога Кена Дарка тоже вызвало споры. Научное сообщество смущает, что он основывался на архивных документах раскопок 30-х годов XX века. Сам же профессор говорит, что определил местоположение жилища "столь точно, насколько это позволяет современная наука".Дарк нашел остатки здания I века нашей эры, которое идентично сохранившимся с того времени строениям в других областях Палестины. Также ему удалось воспроизвести первоначальный облик византийской церкви, построенной над домом.Плотник или каменщик?"В свое время это место служило объектом массового поклонения. Об этом говорит фундамент найденной церкви. И в ней было помещение с домом I века нашей эры. Тот, что интересно, выдолблен в скале. А потом вокруг него построили церковь", — рассказал профессор Кен Дарк журналистам.По его словам, византийцы неспроста сохранили остатки древнего дома, не разобрав его на стройматериалы. Тем самым они показали его значимость."Но куда более удивительно то, как сделан дом I века. Его создатель был искусным зодчим", — замечает ученый.И скорее всего, жилище построил сам Иосиф Обручник — земной отец Иисуса. Удивительно, ведь, согласно общепринятому мнению, он был плотником. И обучил этому Христа."Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать называет­ся Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда?" — такие строки можно встретить в Евангелии от Матфея.Впрочем, как полагают ученые, "плотник" — неверный перевод греческого слова "тектон". Понятие это было более широким, многозначным."Это означало "строитель". Он мог быть и каменщиком, и плотником. Вообще, так могли называть людей разной специализации (связанной со строительством. — Прим. ред.)", — поясняет библеист Андрей Десницкий.В произведениях Гомера тектоны строили как суда, так и дома с храмами. Ученые считают, что такие мастера на все руки были в каждой деревне.Однако археологи, исследующие Назарет последние 15 лет, полагают, что тектон Иосиф с молодым Иисусом специализировались все же на каменном зодчестве. Вполне возможно, они приложили руку не только к зданиям в их поселении, но и участвовали в масштабных стройках в Галилее I века. Одной из таких "строек века" была Тивериада, где располагалась резиденция местного царя Ирода Антипы: город возведен по лучшим образцам римской архитектуры.Однако эти предположения пока не подтверждены находками. Археологам лишь предстоит провести полномасштабные раскопки как в родном городе Христа, так и в его окрестностях.

https://ria.ru/20210119/essei-1593582256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение, палестина, израиль