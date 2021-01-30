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https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595279017.html
Размер инкриминируемых Навальному хищений может возрасти, сообщили СМИ
Размер инкриминируемых Навальному хищений может возрасти, сообщили СМИ
Размер хищений, инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам, может возрасти с 356 миллионов до почти 587 миллионов рублей, сообщил телеканалу RT... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:33
2021-01-30T17:44
россия
ив роше
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
берлин (город)
происшествия
фбк
алексей навальный
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Размер хищений, инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам, может возрасти с 356 миллионов до почти 587 миллионов рублей, сообщил телеканалу RT источник в правоохранительных органах.В декабре Следственный комитет возбудил против основателя Фонда борьбы с коррупцией* новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда сообщалось, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на различные проекты, более 356 миллионов рублей Навальный потратил на личные цели, в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".Как рассказал источник RT, следствие установило предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых деньги выводили."Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза", — сообщается на сайте телеканала.Среди некоммерческих организаций, на которые перечисляли пожертвования, — ФБК*, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".Как отметил источник, в рамках расследования уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести почти 587 миллионов рублей. По предварительной информации, в этом участвовали восемь человек "из близкого окружения Навального", самому основателю ФБК* следствие отводит роль организатора.По словам собеседника RT, суммы сейчас уточняются, а размер пожертвований в фонды в 2016-2019 годах может оказаться больше с учетом анонимных криптовалютных транзакций."По подсчетам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелек поступило свыше 350 миллионов рублей", — говорится в сообщении.У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.Семнадцатого января Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток. Позднее защита Навального подала апелляцию, но суд отклонил ее.По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России. Навального неоднократно официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок, тем не менее с августа по декабрь он не являлся на регистрацию.Второго февраля в Симоновском суде Москвы должно пройти заседание, на котором решат вопрос о замене условного срока на реальный.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html
https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595193569.html
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россия, ив роше, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, берлин (город), происшествия, фбк, алексей навальный

Размер инкриминируемых Навальному хищений может возрасти, сообщили СМИ

16:33 30.01.2021 (обновлено: 17:44 30.01.2021)
 
© REUTERS / @NAVALNYАлексей Навальный в Германии
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© REUTERS / @NAVALNY
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Размер хищений, инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам, может возрасти с 356 миллионов до почти 587 миллионов рублей, сообщил телеканалу RT источник в правоохранительных органах.
В декабре Следственный комитет возбудил против основателя Фонда борьбы с коррупцией* новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Тогда сообщалось, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвований на различные проекты, более 356 миллионов рублей Навальный потратил на личные цели, в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".
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Как рассказал источник RT, следствие установило предполагаемых соучастников растрат и пропорции, в которых деньги выводили.
"Размер инкриминируемых Алексею Навальному и его соратникам хищений из ФБК* и связанных с ним фондов может возрасти в 1,6 раза", — сообщается на сайте телеканала.
Среди некоммерческих организаций, на которые перечисляли пожертвования, — ФБК*, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".
Как отметил источник, в рамках расследования уже получены предварительные данные о том, что сотрудники фондов могли вывести почти 587 миллионов рублей. По предварительной информации, в этом участвовали восемь человек "из близкого окружения Навального", самому основателю ФБК* следствие отводит роль организатора.
По словам собеседника RT, суммы сейчас уточняются, а размер пожертвований в фонды в 2016-2019 годах может оказаться больше с учетом анонимных криптовалютных транзакций.
"По подсчетам RT, в период с декабря 2016-го по июль 2019 года на связанный с командой Навального биткоин-кошелек поступило свыше 350 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
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У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Первое дело связано с растратой более 16 миллионов рублей, второе — с хищением свыше 30 миллионов рублей.
Семнадцатого января Навальный вернулся из Германии, где лечился после предполагаемого отравления. В Шереметьево его задержали и отвезли в отделение полиции в ближайший к аэропорту крупный город — подмосковные Химки. Там провели выездное заседание Химкинского городского суда, по итогам которого Навального заключили под стражу на 30 суток. Позднее защита Навального подала апелляцию, но суд отклонил ее.
По данным ФСИН, Навального задержали за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного, 29 декабря 2020 года его объявили в розыск в России. Навального неоднократно официально предупреждали о возможности отмены условного осуждения и замены его на реальный срок, тем не менее с августа по декабрь он не являлся на регистрацию.
Второго февраля в Симоновском суде Москвы должно пройти заседание, на котором решат вопрос о замене условного срока на реальный.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияИв РошеФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваБерлин (город)ПроисшествияФБКАлексей Навальный
 
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