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Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге
Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге
Сотрудники полиции при обыске нашли наркотики у активного участника несогласованной акции протеста в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:54
2021-01-30T15:54
гумвд
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции при обыске нашли наркотики у активного участника несогласованной акции протеста в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Активный участник протестной акции, проходящий свидетелем по делу о нападении на правоохранителей, в свободное время выращивал наркотики. Полиция проверяет версию о том, что сигаретами с зельем угощали и других молодых участников акции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 28 января сотрудники полиции провели обыск у 23-летнего участника несогласованных акций, проходящего свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции 23 января на Невском проспекте."Молодой человек трудится техником в стоматологической клинике. В результате обыска по месту его жительства в квартире на улице 25 октября города Гатчина изъяты вещества гашиш массой 7,14 грамма и каннабис, общей массой 12,6 грамма. Эти вещества были как в форме растений в горшочках в специально оборудованном парнике, так и в листьях уже в высушенном виде", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".Полиция устанавливает причастность подозреваемого к распространению наркотиков среди других участников протестных акций 23 января.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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РИА Новости
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гумвд, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге

15:54 30.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции при обыске нашли наркотики у активного участника несогласованной акции протеста в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Активный участник протестной акции, проходящий свидетелем по делу о нападении на правоохранителей, в свободное время выращивал наркотики. Полиция проверяет версию о том, что сигаретами с зельем угощали и других молодых участников акции", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 28 января сотрудники полиции провели обыск у 23-летнего участника несогласованных акций, проходящего свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции 23 января на Невском проспекте.
"Молодой человек трудится техником в стоматологической клинике. В результате обыска по месту его жительства в квартире на улице 25 октября города Гатчина изъяты вещества гашиш массой 7,14 грамма и каннабис, общей массой 12,6 грамма. Эти вещества были как в форме растений в горшочках в специально оборудованном парнике, так и в листьях уже в высушенном виде", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
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Полиция устанавливает причастность подозреваемого к распространению наркотиков среди других участников протестных акций 23 января.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
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