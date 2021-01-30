https://ria.ru/20210130/narkotiki-1595274549.html

Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге

Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге

Сотрудники полиции при обыске нашли наркотики у активного участника несогласованной акции протеста в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:54

2021-01-30T15:54

2021-01-30T15:54

гумвд

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции при обыске нашли наркотики у активного участника несогласованной акции протеста в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Активный участник протестной акции, проходящий свидетелем по делу о нападении на правоохранителей, в свободное время выращивал наркотики. Полиция проверяет версию о том, что сигаретами с зельем угощали и других молодых участников акции", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 28 января сотрудники полиции провели обыск у 23-летнего участника несогласованных акций, проходящего свидетелем по делу о нападении на сотрудника полиции 23 января на Невском проспекте."Молодой человек трудится техником в стоматологической клинике. В результате обыска по месту его жительства в квартире на улице 25 октября города Гатчина изъяты вещества гашиш массой 7,14 грамма и каннабис, общей массой 12,6 грамма. Эти вещества были как в форме растений в горшочках в специально оборудованном парнике, так и в листьях уже в высушенном виде", - сказано в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".Полиция устанавливает причастность подозреваемого к распространению наркотиков среди других участников протестных акций 23 января.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия