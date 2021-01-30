https://ria.ru/20210130/karabakh-1595257505.html

Над Карабахом для контроля за перемирием запустят дроны

Над Карабахом для контроля за перемирием запустят дроны

Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T12:55

2021-01-30T12:55

2021-01-30T13:36

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

александр фомин

турция

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590033201_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_ee99854df449dccc20eb650e3d2b471f.jpg

КИЯМАДДИНЛИ (Азербайджан), 30 янв - РИА Новости. Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском районе Азербайджана, будет применять для работы беспилотники."Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента."Выражаем твердую уверенность в том, что работа совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", - сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на торжественной церемонии открытия.Он также отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.Замминистра обороны подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с министерством обороны Турции. Это позволило в короткие сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.

https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/karabakh-1594994486.html

россия

нагорный карабах

турция

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе. 2021-01-30T12:55 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, александр фомин, турция, азербайджан, армения, в мире