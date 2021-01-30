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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210130/karabakh-1595257505.html
Над Карабахом для контроля за перемирием запустят дроны
Над Карабахом для контроля за перемирием запустят дроны
Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:55
2021-01-30T13:36
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
александр фомин
турция
азербайджан
армения
в мире
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КИЯМАДДИНЛИ (Азербайджан), 30 янв - РИА Новости. Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском районе Азербайджана, будет применять для работы беспилотники."Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента."Выражаем твердую уверенность в том, что работа совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", - сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на торжественной церемонии открытия.Он также отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.Замминистра обороны подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с министерством обороны Турции. Это позволило в короткие сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.
https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/karabakh-1594994486.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
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РИА Новости
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Наблюдательные посты российских миротворцев в Карабахе. Кадры Минобороны РФ
Как выглядят наблюдательные посты российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
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россия, нагорный карабах, александр фомин, турция, азербайджан, армения, в мире

Над Карабахом для контроля за перемирием запустят дроны

12:55 30.01.2021 (обновлено: 13:36 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСело Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЯМАДДИНЛИ (Азербайджан), 30 янв - РИА Новости. Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, который открылся в Агдамском районе Азербайджана, будет применять для работы беспилотники.
"Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников", - сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.
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Вчера, 11:45Ситуация в Нагорном Карабахе
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В торжественной церемонии открытия российско-турецкого центра приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов, заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.
Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.
Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.
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"Выражаем твердую уверенность в том, что работа совместного центра будет способствовать установлению прочного мира на многострадальной карабахской земле и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта", - сказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на торжественной церемонии открытия.
Он также отметил, что азербайджанская сторона под непосредственным руководством главы государства проделала колоссальную работу по созданию центра и его оснащению.
Замминистра обороны подчеркнул, что с самого начала было организовано тесное взаимодействие с министерством обороны Турции. Это позволило в короткие сроки разработать и подписать организационные документы, необходимые для функционирования совместного центра.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахАлександр ФоминТурцияАзербайджанАрменияВ мире
 
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