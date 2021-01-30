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Отрицающего холокост ученого в Петербурге госпитализировали с инфарктом
Отрицающего холокост ученого в Петербурге госпитализировали с инфарктом
Ученый Владимир Матвеев, который высказал критическое мнение на тему холокоста, госпитализирован с инфарктом, он перенес операцию, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:56
2021-01-30T14:26
санкт-петербургский государственный экономический университет
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Ученый Владимир Матвеев, который высказал критическое мнение на тему холокоста, госпитализирован с инфарктом, он перенес операцию, сообщила РИА Новости в субботу представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), где преподает Матвеев.Во вторник ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему холокоста".После этого Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ сообщил, что считает неприемлемым продолжение работы Матвеева в этом вузе. СПбГЭУ, где также преподает Матвеев, сообщал, что его позицию на следующей неделе рассмотрит этическая комиссия вуза. Оба вуза подчеркивали, что категорически не разделяют мнение Матвеева."Мы располагаем информацией об инфаркте и об операции", — сказала представитель СПбГЭУ, не уточнив состояние преподавателя. По ее словам, в связи с его госпитализацией заседание этической комиссии откладывается.Ранее, в четверг, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг сообщили, что обратятся в прокуратуру в связи с высказываниями Матвеева.Согласно данным СПбГЭУ, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академии военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.Слово холокост (holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. Двадцать седьмого января отмечался Международный день памяти жертв холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.
https://ria.ru/20210128/kholokost-1595006100.html
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санкт-петербургский государственный экономический университет, происшествия

Отрицающего холокост ученого в Петербурге госпитализировали с инфарктом

13:56 30.01.2021 (обновлено: 14:26 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Ученый Владимир Матвеев, который высказал критическое мнение на тему холокоста, госпитализирован с инфарктом, он перенес операцию, сообщила РИА Новости в субботу представитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), где преподает Матвеев.
Во вторник ряд региональных СМИ и Telegram-каналов написали о неоднозначных заявлениях Матвеева на вебинаре для педагогов Ленобласти. Согласно сообщениям, Матвеев в ходе вебинара усомнился в факте холокоста и заявил, что некорректно говорить о жертвах холокоста. Вебинар был организован областным институтом развития образования, который занимается, в частности, повышением квалификации учителей. После этого в официальном Telegram-канале Ленинградской области появился комментарий, что это "частное мнение на тему холокоста".
После этого Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ сообщил, что считает неприемлемым продолжение работы Матвеева в этом вузе. СПбГЭУ, где также преподает Матвеев, сообщал, что его позицию на следующей неделе рассмотрит этическая комиссия вуза. Оба вуза подчеркивали, что категорически не разделяют мнение Матвеева.
"Мы располагаем информацией об инфаркте и об операции", — сказала представитель СПбГЭУ, не уточнив состояние преподавателя. По ее словам, в связи с его госпитализацией заседание этической комиссии откладывается.
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 17:37
Российское посольство осудило слова литовского депутата о холокосте
Ранее, в четверг, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг сообщили, что обратятся в прокуратуру в связи с высказываниями Матвеева.
Согласно данным СПбГЭУ, полковник в отставке, доцент Матвеев со стажем педагогической работы свыше 30 лет имеет ученые степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии. Он является, в частности, членом Академии военных наук и геополитических проблем. В вузе Матвеев преподает такие дисциплины, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.
Слово холокост (holocaust) происходит от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-1945 годах. Двадцать седьмого января отмечался Международный день памяти жертв холокоста, а также День снятия блокады Ленинграда.
 
Санкт-Петербургский государственный экономический университетПроисшествия
 
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