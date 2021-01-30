Белгородского блогера арестовали по делу об организации незаконной акции
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Блогера Telegram-канала "Белгород №1" Владимира Корнева арестовали за публикации об акциях в Белгороде, которые правоохранительные органы считают призывом к несогласованной акции, заявил РИА Новости коллега Корнева Игорь Ермоленко.
Telegram-канал "Белгород №1" не зарегистрирован как СМИ, его авторы не попадают под действие закона о средствах массовой информации.
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"Владимира Корнева ещё вчера вечером доставили в прокуратуру сотрудники полиции, в прокуратуре с него взяли объяснения из-за публикаций в Telegram-канале "Белгород №1", которые выходили об акциях 23 января, в том числе про 31-е", - сказал Ермоленко.
Он отметил, что автору канала позже дали подписать его объяснение, а потом принесли постановление о возбуждении административного дела по части 2 статьи 20.2 (организация несогласованного мероприятия). По словам Ермоленко, из прокуратуры сотрудники поехали с Корневым в городское УМВД, вечером Корнева отпустили до суда утром субботы. Ермоленко рассказал со ссылкой на жену Корнева, что суд в присутствии адвоката вынес "решение по (административной - ред.) статье".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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