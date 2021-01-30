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Жителей Башкирии призвали не приходить на незаконный митинг 31 января
Жителей Башкирии призвали не приходить на незаконный митинг 31 января
Башкирская полиция призывает жителей региона не участвовать в несогласованной акции 31 января, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:49
2021-01-30T14:49
россия
республика башкортостан
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Башкирская полиция призывает жителей региона не участвовать в несогласованной акции 31 января, сообщили в пресс-службе МВД по республике.В сообщении отмечается, что в социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января."МВД по Башкирии официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.Ведомство информирует, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться."Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595266752.html
https://ria.ru/20210130/stavropol-1595263070.html
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россия, республика башкортостан, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин

Жителей Башкирии призвали не приходить на незаконный митинг 31 января

14:49 30.01.2021
 
© РИА Новости / Геннадий КарповЗдание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе
Здание Национального банка Республики Башкортостан в Уфе - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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УФА, 30 янв – РИА Новости. Башкирская полиция призывает жителей региона не участвовать в несогласованной акции 31 января, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
В сообщении отмечается, что в социальных сетях размещаются призывы к участию в несанкционированных акциях 31 января.
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"МВД по Башкирии официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
"Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности", - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Аналогичные акции планируются 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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РоссияРеспублика БашкортостанАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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