https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html

В Агдаме начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр

В Агдаме начал работу Российско-турецкий мониторинговый центр

Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:45

2021-01-30T11:45

2021-01-30T13:35

ситуация в нагорном карабахе

россия

вагиф даргяхлы

минобороны азербайджана

турция

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 30 янв – РИА Новости. Российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане начинает свою деятельность в субботу, российские военнослужащие находятся на месте, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.Центр будет находиться в Агдамском районе Азербайджана, перешедшем под контроль Баку после подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения по перемирию в Карабахе."Созданный исходя из соответствующего пункта трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, турецко-российский мониторинговый центр начинает свою деятельность с сегодняшнего дня. Турецкие и российские военнослужащие, привлеченные к работе в центре, находятся в Азербайджане", - сообщил Даргяхлы.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/karabakh-1587112912.html

россия

турция

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Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе 2021-01-30T11:45 true PT1M39S

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россия, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, турция, азербайджан, армения, в мире