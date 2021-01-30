Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/akkaunt-1595313788.html
Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:24
2021-01-30T21:24
семен слепаков
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/75020/93/750209320_0:285:1716:1250_1920x0_80_0_0_f6cf2bae3609807e25e406b9a9de5ee8.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали.При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции. Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.
https://ria.ru/20210130/slepakov-1595225844.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/75020/93/750209320_0:124:1716:1411_1920x0_80_0_0_dc65f7f20a47ad6c76305d7e6c0e5eb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семен слепаков, twitter

Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

21:24 30.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкСемен Слепаков
Семен Слепаков - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв РИА Новости. Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали.
При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.
За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.
Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции. Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.
Кадр интервью Семена Слепакова Алене Долецкой - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 01:14Шоубиз
Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных акциях
 
Семен СлепаковTwitter
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния