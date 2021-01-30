https://ria.ru/20210130/akkaunt-1595313788.html

Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова

Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:24

2021-01-30T21:24

2021-01-30T21:24

семен слепаков

twitter

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали.При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции. Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.

https://ria.ru/20210130/slepakov-1595225844.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

семен слепаков, twitter