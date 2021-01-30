https://ria.ru/20210130/akkaunt-1595313788.html
Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
Twitter заблокировал аккаунт Семена Слепакова
Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:24
2021-01-30T21:24
2021-01-30T21:24
семен слепаков
twitter
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова в Twitter заблокировали.При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции. Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.
https://ria.ru/20210130/slepakov-1595225844.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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семен слепаков, twitter
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости
. Аккаунт актера, сценариста и продюсера Семена Слепакова
в Twitter
заблокировали.
При переходе на страницу пользователя можно увидеть запись: "Действие учетной записи приостановлено". Далее социальная сеть напоминает о том, что блокирует аккаунты, которые нарушают правила Twitter.
За что конкретно закрыли доступ к страничке комика, неизвестно.
Ранее Слепаков в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он осудил насилие на протестах и попытки привлечь к участию в них детей. После публикации на него обрушились с критикой те, кто поддерживает такие акции. Юмориста стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание стихотворения. Ему и его детям начали угрожать.