https://ria.ru/20210130/abramovich-1595273109.html

Газета Times посчитала имущество Абрамовича

Газета Times посчитала имущество Абрамовича

Газета Times после вопроса британских депутатов о санкциях против России посчитала имущество Романа Абрамовича, утверждая, что российский предприниматель... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:44

2021-01-30T15:44

2021-01-30T15:44

россия

transparency international

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

роман абрамович

великобритания

шереметьево (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Газета Times после вопроса британских депутатов о санкциях против России посчитала имущество Романа Абрамовича, утверждая, что российский предприниматель владеет активами на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов.Газета со ссылкой на собственное расследование и данные неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International* сообщает, что Абрамовичу, в частности, принадлежит квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace в престижном районе Лондона Челси и индийский ресторан Dip In Brilliant. Как отмечает издание, ранее о причастности предпринимателя к этим двух объектам недвижимости не сообщалось. По данным газеты, квартиру в Cheyne Terrace, в которой есть спортзал, спа и винный погреб, Абрамович приобрел в 2017 году за 8,75 миллиона фунтов стерлингов. Она находится рядом с тремя другими объектами недвижимости "с видом на Темзу", которые предприниматель приобрел ранее за 25 миллионов фунтов стерлингов, но впоследствии продал.В 2018 году, как отмечает издание, Абрамович также купил трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront, стоимость которого составляла 22 миллиона фунтов стерлингов. Как пишет газета, "нехарактерно", что жилье было куплено на имя предпринимателя - большая часть его недвижимости приобреталась через холдинговую компанию Fordstam."Жемчужиной в британской империи" Абрамовича, сообщает издание, можно назвать его 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens. Как отмечает газета, сейчас его стоимость, предположительно, составляет 125 миллионов фунтов стерлингов.Ранее министр по делам Европы Венди Мортон, выступая в парламенте, заявила, что Великобритания внимательно следит за развитием ситуации в России вокруг ареста оппозиционера Алексея Навального и задержаний его сторонников и не исключает новых санкций, хотя о конкретике говорить преждевременно.Отвечая на вопрос парламентариев, будут ли введены санкции против лиц, упомянутых в списке от сторонников Алексея Навального, в том числе в отношении владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, Мортон попросила не торопить события и не заниматься спекуляциями. Она отметила, что Британия заморозит российские государственные активы, если получит данные, что их могут использовать для причинения вреда британским гражданам.Алексея Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный. Из Берлина Навальный прилетел со своей женой Юлией, 23 января она принимала участие в несогласованной акции в Москве и была задержана, но затем отпущена.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20200602/1572321822.html

https://ria.ru/20210128/sanktsii-1594885858.html

https://ria.ru/20210128/ukraina-1595048373.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, transparency international, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), роман абрамович, великобритания, шереметьево (аэропорт), в мире