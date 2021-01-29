https://ria.ru/20210129/zvo-1594619306.html

"Нахрапом не взять": американцы проанализировали войска на западе России

"Нахрапом не взять": американцы проанализировали войска на западе России

Современное вооружение, высокая боеготовность, отличная логистика — Центр военно-морского анализа США (CNA) опубликовал подробный доклад о состоянии сил и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T13:37

т-90

т-72б3

т-14

калибр

армата

воздушно-десантные войска россии

войска воздушно-космической обороны

балтийский флот вмф россии

т-80

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Современное вооружение, высокая боеготовность, отличная логистика — Центр военно-морского анализа США (CNA) опубликовал подробный доклад о состоянии сил и средств Западного военного округа России. Аналитики признают, что это оперативно-стратегическое объединение — сильнейшее в стране. Об основных положениях документа — в материале РИА Новости.Полный спектр операцийАвторы утверждают, что при подготовке обзора использовали только данные из открытых источников. На шестидесяти страницах представлен детальный анализ развернутых на западе России войсковых объединений — 1-й гвардейской танковой, 6-й и 20-й общевойсковых армий, 6-й армии ВВС и ПВО, дивизий и бригад Воздушно-десантных войск, Балтийского флота, сил, базирующихся в Калининградской области, а также других частей и соединений в подчинении ЗВО. Текст перемежается блоками инфографики — американские аналитики скрупулезно нанесли на карту места дислокации практически всех российских воинских формирований."Западный округ — самый боеспособный, многочисленный и обученный, — говорится в докладе. — Усиление западного оперативного направления остается для Москвы приоритетом: там считают расширение НАТО опасностью, способной поставить под угрозу само существование страны. Войска, развернутые в округе, способны проводить полный спектр военных операций — от миротворчества до боевых действий высокой интенсивности при поддержке авиации и дальнобойной ракетной артиллерии. Есть возможность применить ядерное оружие".Аналитики не скрывают, что Североатлантический альянс серьезно потеснил Россию с 1991-го. По сути, на западных границах сегодня выстроилась цепь недружественных государств — за исключением Белоруссии. Именно это авторы документа считают главной причиной усиления ЗВО, начавшегося около десяти лет назад. Отмечается, что еще в 2012-м, при Анатолии Сердюкове, там дислоцировались достаточно скромные силы — четыре мотострелковые и две танковые бригады в составе двух общевойсковых армий.Общевойсковой аргументВ то время руководство Вооруженными силами готовилось к возможным конфликтам низкой и средней интенсивности, подобным войне с Грузией в 2008-м. Однако после 2014-го стало окончательно ясно, что главный потенциальный противник — на Западе. Именно тогда возродили 1-ю гвардейскую танковую армию со штабом в Подмосковье. Дальнейшему усилению округа поспособствовала война в Донбассе. Значительные силы 20-й общевойсковой армии развернули вдоль российско-украинской границы.О том, что Москва видит перед собой равного по силе противника, говорит и то, что Шойгу отменил решение Сердюкова по переводу Вооруженных сил на бригадную структуру, отмечается в документе. Основу мощи ЗВО сегодня составляют более многочисленные дивизии. Бригады остались, но не везде. В частности, ими укомплектована 6-я общевойсковая армия, прикрывающая Санкт-Петербург и северные подступы к Москве. Именно это объединение, по мнению аналитиков НАТО, представляет угрозу для стран Балтии. Впрочем, авторы доклада так не считают, указывая на то, что в 6-й армии лишь два танковых батальона, чего для вторжения в Европу явно недостаточно.Более боеспособна 20-я общевойсковая армия с двумя мотострелковыми дивизиями, артиллерийской и ракетной бригадами, а также вспомогательными частями. По данным авторов документа, армия располагает оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М", способными наносить удары по тылам наступающего противника, уничтожать ключевые элементы его инфраструктуры. Оперативное направление, за которое отвечает армия, — Украина и Белоруссия. Также 20-я общевойсковая в случае войны прикроет левый фланг главного ударного формирования ЗВО — 1-й гвардейской танковой армии.Ее костяк — две дивизии, мотострелковая и танковая. Американские специалисты отмечают высокий профессионализм этой армии, состоящей преимущественно из контрактников, и хороший уровень их оснащения. Все части 1-й танковой готовы в любой момент выдвинуться к западным границам для выполнения боевых задач. Недостаток — слишком разношерстный парк техники: танки семейств Т-72, Т-80, Т-90. В перспективе 1-ю танковую оснастят и новейшими Т-14 "Армата". Подобное разнообразие, полагают аналитики, серьезно усложняет обслуживание техники, так как для разных машин нужны разные запчасти."Длинная рука" флотаВ докладе подчеркивается, что российские генералы прекрасно осведомлены о превосходстве армий стран НАТО в воздухе. Поэтому в ЗВО развернули мощнейшую 6-ю армию ВВС и ПВО. Упоминается решение 2015 года об объединении ВВС и Войск воздушно-космической обороны в единый вид вооруженных сил — это позволило свести под общее командование все силы и средства, отвечающие за нейтрализацию угрозы с воздуха."Эта армия обладает как собственной авиацией, так и средствами противовоздушной обороны, — читаем в документе. — На западе России создана интегрированная и глубокоэшелонированная система ПВО для отражения воздушных и ракетных ударов. Наиболее защищены крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. В то же время 6-я армия располагает серьезными ударными возможностями. Ее главное боевое формирование — 150-я смешанная авиационная дивизия с различными типами самолетов, способными как бороться с воздушными целями, так и бить по наземным объектам".В ЗВО дислоцированы три из четырех российских воздушно-десантных дивизий. Это самые обученные, хорошо оснащенные и прекрасно мотивированные подразделения, готовые приступить к выполнению боевых задач в течение 72 часов. ВДВ остаются основой сил быстрого реагирования Москвы. Американские аналитики уверены, что в случае вооруженного конфликта с НАТО "голубые береты" будут действовать за линией фронта, ходить в рейды по тылам противника и вести разведку. В докладе отмечается, что оснащение воздушно-десантных формирований танками заметно их усилило.Немало внимания уделили в докладе и Балтийскому флоту. По словам авторов документа, это оперативно-стратегическое объединение ВМФ — достаточно грозная сила, хотя средний возраст кораблей достигает 24 лет. Американских аналитиков беспокоит "калибризация" российского флота. Так, в 2016-м, Балтфлот получил два малых ракетных корабля "Буян-М", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". В 2018-2019 годах к ним присоединились два вымпела типа "Каракурт" того же класса. В США признают: Россия совершила небольшую революцию в военно-морском деле, доказав, что даже совсем небольшие корабли могут наносить дальние высокоточные ракетные удары по наземным целям. Крепкий орешекТакже американцы упоминают две бригады специального назначения, развернутые в Курске и Тамбове. В их задачу входит глубинная разведка, целеуказание и диверсионные операции за линией фронта. Подчиняются напрямую Генеральному штабу, однако в случае войны будут выполнять спецоперации в интересах командования ЗВО."Дополнительную мощь войскам округа придают две отдельные бригады радиоэлектронной борьбы, — говорится в докладе. — Они уже доказали эффективность в реальных вооруженных конфликтах. В принципе, средства РЭБ интегрированы в наземные войска на всех уровнях: в общевойсковых бригадах, дивизиях, корпусах, военных округах. Могут применяться как в узконаправленных операциях, так и фронтовых. Бригады РЭБ прослушивают радиоэфир противника, нарушают его коммуникации, лишают преимущества в информированности. Части ЗВО оснащены самыми мощными российскими комплексами — "Былина", "Красуха", "Леер-3", "Москва" и "Мурманск-БМ".Наконец, в последние годы существенно усилили артиллерию Западного военного округа. В частности, с баз хранения достали 240-миллиметровые самоходные минометы "Тюльпан" и 203-миллиметровые гаубицы "Пион". В документе утверждается, что эти системы планируют модернизировать к 2022-му. Кроме того, 79-ю реактивную артиллерийскую бригаду, базирующуюся в Тамбове, перевооружили на новейшие РСЗО "Торнадо-С", накрывающие одним залпом 67 гектаров на удалении до 120 километров. В общем и целом американские аналитики высоко оценивают войска Западного военного округа. Они признают, что развернутая в регионе группировка ПВО серьезно осложнит жизнь авиации НАТО в случае вооруженного конфликта. А около 800 танков обеспечат ЗВО возможность как эффективно обороняться от вторжения, так и переходить в контратаки.Эксперты CNA констатируют: война с Россией обойдется слишком дорого для тех, кто рискнет ее развязать.

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/kaliningrad-1594373776.html

https://ria.ru/20200415/1570057351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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