https://ria.ru/20210129/zoopark-1594982765.html

В США зоопарк предлагает посетителям отомстить бывшим необычным способом

В США зоопарк предлагает посетителям отомстить бывшим необычным способом

Техасский зоопарк второй год подряд предлагает брошенным влюбленным необычным способом отомстить обидчикам в День святого Валентина, сообщает UPI. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:06

2021-01-29T02:06

2021-01-29T02:06

день святого валентина

туризм

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сан-антонио

сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Техасский зоопарк второй год подряд предлагает брошенным влюбленным необычным способом отомстить обидчикам в День святого Валентина, сообщает UPI. Они могут назвать в честь своих бывших таракана или крысу, а затем их скормят другим животным в качестве дополнительного угощения.В зоосаде Сан-Антонио заявили, что после прошлогодней акции посетители многократно обращались к ним с просьбой повторить ее. За право назвать насекомое нужно заплатить пять долларов, за грызуна (их предварительно заморозят) – 25 долларов.В День святого Валентина, 14 февраля, зоопарк обещает в прямом эфире в соцсетях показать, как крыс и тараканов подадут на обед птицам и рептилиям.

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

сан-антонио

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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