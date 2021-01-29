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https://ria.ru/20210129/zoopark-1594982765.html
В США зоопарк предлагает посетителям отомстить бывшим необычным способом
В США зоопарк предлагает посетителям отомстить бывшим необычным способом
Техасский зоопарк второй год подряд предлагает брошенным влюбленным необычным способом отомстить обидчикам в День святого Валентина, сообщает UPI. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:06
2021-01-29T02:06
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Техасский зоопарк второй год подряд предлагает брошенным влюбленным необычным способом отомстить обидчикам в День святого Валентина, сообщает UPI. Они могут назвать в честь своих бывших таракана или крысу, а затем их скормят другим животным в качестве дополнительного угощения.В зоосаде Сан-Антонио заявили, что после прошлогодней акции посетители многократно обращались к ним с просьбой повторить ее. За право назвать насекомое нужно заплатить пять долларов, за грызуна (их предварительно заморозят) – 25 долларов.В День святого Валентина, 14 февраля, зоопарк обещает в прямом эфире в соцсетях показать, как крыс и тараканов подадут на обед птицам и рептилиям.
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день святого валентина, туризм, новости - туризм, сан-антонио, сша

В США зоопарк предлагает посетителям отомстить бывшим необычным способом

02:06 29.01.2021
 
© Fotolia / lculigМыши. Архивное фото
Мыши. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Fotolia / lculig
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Техасский зоопарк второй год подряд предлагает брошенным влюбленным необычным способом отомстить обидчикам в День святого Валентина, сообщает UPI.
Они могут назвать в честь своих бывших таракана или крысу, а затем их скормят другим животным в качестве дополнительного угощения.
В зоосаде Сан-Антонио заявили, что после прошлогодней акции посетители многократно обращались к ним с просьбой повторить ее.
За право назвать насекомое нужно заплатить пять долларов, за грызуна (их предварительно заморозят) – 25 долларов.
В День святого Валентина, 14 февраля, зоопарк обещает в прямом эфире в соцсетях показать, как крыс и тараканов подадут на обед птицам и рептилиям.
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