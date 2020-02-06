Техасский зоопарк придумал необычную акцию на День святого Валентина

Таракан, названный в честь бывшей пассии, обойдется в пять долларов, а крыса – в 25. Насекомое скормят мелким животным, крыс — змеям. Кормление будет транслироваться в прямом эфире на странице зоопарка в социальной сети.

Пользователи отреагировали на предложение с большим энтузиазмом. Один комментатор пошутил, что готов отдать все свои деньги, так как имен слишком много. Но нашлись и те, кто осудил идею, назвав ее отвратительной.