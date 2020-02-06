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Туризм
2020-02-06T04:34+0300
https://ria.ru/20200206/1564294739.html
Техасский зоопарк придумал необычную акцию на День святого Валентина
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РИА Новости

Техасский зоопарк придумал необычную акцию на День святого Валентина

04:34 06.02.2020
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© Фото : Public DomainМускусная крыса
Мускусная крыса
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В зоопарке Сан-Антонио (штат Техас) 14 февраля у посетителей будет уникальная возможность назвать таракана или крысу в честь бывшего возлюбленного, а затем наблюдать, как их скармливают более крупным животным, сообщает Upi.
Таракан, названный в честь бывшей пассии, обойдется в пять долларов, а крыса – в 25. Насекомое скормят мелким животным, крыс — змеям. Кормление будет транслироваться в прямом эфире на странице зоопарка в социальной сети.
Пользователи отреагировали на предложение с большим энтузиазмом. Один комментатор пошутил, что готов отдать все свои деньги, так как имен слишком много. Но нашлись и те, кто осудил идею, назвав ее отвратительной.
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