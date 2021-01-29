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На индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей
На индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей
На индексацию социальных выплат с 1 февраля планируется направить 435 миллиардов рублей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР). РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:20
2021-01-29T11:20
2021-01-29T11:49
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. На индексацию социальных выплат с 1 февраля планируется направить 435 миллиардов рублей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).С понедельника на 4,9% вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также герои труда.Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.
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россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
На индексацию социальных выплат с 1 февраля планируется направить 435 миллиардов рублей, говорится на сайте Пенсионного фонда России (ПФР
).
С понедельника на 4,9% вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также герои труда.
Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.
Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.