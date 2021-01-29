Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/voyna-1595151406.html
Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией
Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией
Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:33
2021-01-29T16:21
россия
министерство обороны сша
forbes
китай
сша
пентагон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья опубликована в журнале Forbes.Специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.Кларк выражает обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск.В связи с этим специалист призвал Пентагон отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, он рекомендует такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, считает автор. "Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — пишет он.Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".
https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html
https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_551:79:3072:1969_1920x0_80_0_0_53b2eab713ff5284f054665585774352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны сша, forbes, китай, сша, пентагон, в мире

Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией

15:33 29.01.2021 (обновлено: 16:21 29.01.2021)
 
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья опубликована в журнале Forbes.
Специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.
Модернизированный истребитель ВВС США F-15EX - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 17:36
National Interest рассказал, как США хотят победить в войне против России
Кларк выражает обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск.

"Предпочтение отдается хорошо вооруженным и мощно защищенным кораблям, самолетам и войсковым формированиям, но из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах", — заявил эксперт.

В связи с этим специалист призвал Пентагон отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, он рекомендует такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.
Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, считает автор.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 17:30
Описан сценарий войны России и США за Крым
"Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — пишет он.
Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".

"Если Министерство обороны не переосмыслит свои сценарии и не перераспределит свои силы, успехи Китая и России в "серой зоне" в Южно-Китайском море или в Крыму могут стать нормой", — предупредил эксперт.

 
РоссияМинистерство обороны СШАForbesКитайСШАПентагонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния