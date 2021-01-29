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Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией
Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией
Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:33
2021-01-29T15:33
2021-01-29T16:21
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья опубликована в журнале Forbes.Специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.Кларк выражает обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск.В связи с этим специалист призвал Пентагон отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, он рекомендует такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, считает автор. "Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — пишет он.Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".
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россия, министерство обороны сша, forbes, китай, сша, пентагон, в мире
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США
готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией
. Его статья опубликована в журнале Forbes
.
Специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай
, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.
Кларк выражает обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск.
"Предпочтение отдается хорошо вооруженным и мощно защищенным кораблям, самолетам и войсковым формированиям, но из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах", — заявил эксперт.
В связи с этим специалист призвал Пентагон
отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, он рекомендует такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.
Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, считает автор.
"Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — пишет он.
Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".
"Если Министерство обороны не переосмыслит свои сценарии и не перераспределит свои силы, успехи Китая и России в "серой зоне" в Южно-Китайском море или в Крыму могут стать нормой", — предупредил эксперт.