https://ria.ru/20210129/voyna-1595151406.html

Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией

Forbes: США нужно готовиться к худшему в войне с Россией

Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:33

2021-01-29T15:33

2021-01-29T16:21

россия

министерство обороны сша

forbes

китай

сша

пентагон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586685779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_267cf9fc75e0246d4f70d40a62c744d7.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Военный эксперт и старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк призвал США готовиться к худшему сценарию в случае войны с Россией. Его статья опубликована в журнале Forbes.Специалист отмечает, что в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. Поэтому такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план.Кларк выражает обеспокоенность из-за неподготовленности нынешних американских сил вести войну с участием нерегулярных войск.В связи с этим специалист призвал Пентагон отдать предпочтение сценариям, где во главе угла находятся поиск информации и принятие решений. В частности, он рекомендует такие методы, как длительная блокада или карантин союзной территории, а также запрещающие операции на воде и в воздушном пространстве.Атрибуты такого конфликта пока не столь широко представлены в сегодняшних вооруженных силах США, говорится в статье. Поэтому эти сценарии действительно представляются наихудшими для Пентагона, считает автор. "Переход к сценариям, ориентированным на принятие решений, побудит американских военных переориентироваться с крупных монолитных платформ и формирований на более мелкие, разукрупненные подразделения и автономные системы. Помимо того что их дешевле покупать и содержать, разукрупненные силы легче перегруппировывать на театре военных действий", — пишет он.Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".

https://ria.ru/20201218/voyna-1589946331.html

https://ria.ru/20201125/voyna-1586305458.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны сша, forbes, китай, сша, пентагон, в мире