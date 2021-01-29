https://ria.ru/20210129/volkov-1595139806.html
Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
Следствие заочно предъявило обвинение Леониду Волкову за вовлечение подростков в незаконные митинги и объявило его в розыск, сообщила журналистам в пятницу... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:39
2021-01-29T14:39
2021-01-29T14:42
светлана петренко
алексей навальный
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие заочно предъявило обвинение Леониду Волкову за вовлечение подростков в незаконные митинги и объявило его в розыск, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях"."На основании собранных по делу доказательств, в том числе в соответствии с выводами лингвистического исследования, которым в высказываниях установлены призывы к несовершеннолетним, склоняющие их к участию в митингах, в отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого", - сказала Петренко.По ее словам, Волков "объявлен в розыск".
https://ria.ru/20210129/priangare-1595126172.html
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светлана петренко, алексей навальный, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)