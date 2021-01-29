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В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"
В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"
Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси захотела получить из бюджета больше финансирования на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:10
2021-01-29T15:26
выборы президента сша — 2020
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси захотела получить из бюджета больше финансирования на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от "внутренних врагов", сообщает The Independent.Парламентарий заявила, что после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа все больше конгрессменов беспокоятся о собственной безопасности. Пелоси уверена, что существует не только внешняя, но и внутренняя угроза.Это является основанием для увеличения расходов на систему безопасности здания конгресса, считает она.Парламентарий не назвала точную сумму финансирования, которое рассчитывает получить. Она не пояснила, кого считает "внутренними врагами".О необходимости усилить охрану Капитолия ранее заявила начальник полиции здания конгресса. Она призывала разместить поблизости дополнительные силы правоохранителей и установить добавочные ограждения.По данным газеты, ряд конгрессменов, поддержавших импичмент Трампа, стал получать угрозы в свой адрес, а некоторые республиканцы выступали против недавно введенных мер безопасности в Капитолии.Штурм здания конгресса США произошел 6 января, когда участники митинга в Вашингтоне отправились к Капитолию, где в этот момент утверждали итоги выборов президента. Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса.В результате событий погибли протестующая и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.Через несколько дней палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
https://ria.ru/20210119/trump-1593757470.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"

15:10 29.01.2021 (обновлено: 15:26 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкЗдание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена
Здание Капитолия в Вашингтоне перед началом инаугурации избранного президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси захотела получить из бюджета больше финансирования на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от "внутренних врагов", сообщает The Independent.
Парламентарий заявила, что после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа все больше конгрессменов беспокоятся о собственной безопасности. Пелоси уверена, что существует не только внешняя, но и внутренняя угроза.
Это является основанием для увеличения расходов на систему безопасности здания конгресса, считает она.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 23:07Захват Капитолия в Вашингтоне
Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным перед штурмом Капитолия
Парламентарий не назвала точную сумму финансирования, которое рассчитывает получить. Она не пояснила, кого считает "внутренними врагами".
О необходимости усилить охрану Капитолия ранее заявила начальник полиции здания конгресса. Она призывала разместить поблизости дополнительные силы правоохранителей и установить добавочные ограждения.
По данным газеты, ряд конгрессменов, поддержавших импичмент Трампа, стал получать угрозы в свой адрес, а некоторые республиканцы выступали против недавно введенных мер безопасности в Капитолии.
Штурм здания конгресса США произошел 6 января, когда участники митинга в Вашингтоне отправились к Капитолию, где в этот момент утверждали итоги выборов президента. Толпа митингующих ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса.
В результате событий погибли протестующая и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Через несколько дней палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 21:01Захват Капитолия в Вашингтоне
Клинтон потроллила Трампа после блокировки в Twitter
 
Выборы президента США — 2020Нэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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