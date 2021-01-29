https://ria.ru/20210129/topuriya-1595092738.html

Кети Топурия опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Кети Топурия опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия разместила в Instagram первое фото с новорожденным сыном, который появился на свет 21 января в одной из столичных... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:16

2021-01-29T14:16

2021-01-29T14:16

глюкоза (наталья ионова)

лев деньгов

знаменитости

звезды

беременность

ребенок

а-студио

игорь крутой

минск

шоубиз

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия разместила в Instagram первое фото с новорожденным сыном, который появился на свет 21 января в одной из столичных клиник.Лицо ребенка певица не показывает. Единственное, что можно разглядеть на фотографии, — темные волосы мальчика, которого назвали Адамом, и его крохотные ручки.Поклонников и коллег по сцене очень тронула публикация Топурии. В комментариях они еще раз поздравили ее с рождением сына и пожелали маме с малышом здоровья. "Что такое счастье", — написал композитор Игорь Крутой; "Какие сладкие", — присоединилась к обсуждению певица Глюкоза. Отец ребенка — бизнесмен Лев Деньгов. Впервые об их романе стало известно осенью 2019 года. Вокалистка "А-Студио" рассказала, что все началось в Минске, когда она вместе с группой выступала на дне рождения будущего мужа.В конце октября прошлого года певица раскрыла свою беременность, появившись в "интересном положении" в клипе группы на песню "Се ля ви", а в конце ноября вышла замуж за Деньгова на последних месяцах беременности.Кроме новорожденного сына, у 34-летней певицы растет дочь Оливия, которая родилась в союзе с Львом Гейхманом, а у ее супруга есть дочь и сын от предыдущего брака.

https://ria.ru/20200817/1575902306.html

минск

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глюкоза (наталья ионова), лев деньгов, знаменитости, звезды, беременность, ребенок, а-студио, игорь крутой, минск, кети топурия