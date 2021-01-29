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Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о грядущих возможностях экспортировать данные в мессенджер из других приложений, включая собственные решения для... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:48
2021-01-29T14:48
telegram (приложение)
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о грядущих возможностях экспортировать данные в мессенджер из других приложений, включая собственные решения для других разработчиков.Ранее Telegram ввел функцию экспорта чатов из других мессенджеров: в частности, теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из What'sApp, Line, KakaoTalk. Дуров в своем Telegram-канале отмечает, что такая возможность позволит пользователям экономить дисковое пространство и не беспокоиться о резервных копиях или смене устройств.Сейчас данные импортируются в конец целевого чата в Telegram, но исходные временные метки сообщений сохраняются, говорит Дуров. То есть весь чат из What'sApp встраивается единым блоком внизу. По его словам, уже идет работа над тем, чтобы сообщения выстраивались по единой временной шкале с чатом в Telegram, и это может быть возможно, если в целевом чате в Telegram, куда импортируются сообщения, меньше 100 сообщений.Дуров также объявил о том, что Telegram предоставит API (программные интерфейсы) сторонним разработчикам, которые хотят создать инструменты для импорта сообщений в мессенджер откуда угодно. "Будем надеяться, что такие инструменты помогут добавить поддержку большего количества приложений, чем первая волна из трех (мессенджеров - ред.)", - отмечает Дуров.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20210128/telegram-1594906262.html
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telegram (приложение), павел дуров, технологии, общество

Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram

14:48 29.01.2021
 
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о грядущих возможностях экспортировать данные в мессенджер из других приложений, включая собственные решения для других разработчиков.
Ранее Telegram ввел функцию экспорта чатов из других мессенджеров: в частности, теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений - например, из What'sApp, Line, KakaoTalk. Дуров в своем Telegram-канале отмечает, что такая возможность позволит пользователям экономить дисковое пространство и не беспокоиться о резервных копиях или смене устройств.
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Сейчас данные импортируются в конец целевого чата в Telegram, но исходные временные метки сообщений сохраняются, говорит Дуров. То есть весь чат из What'sApp встраивается единым блоком внизу. По его словам, уже идет работа над тем, чтобы сообщения выстраивались по единой временной шкале с чатом в Telegram, и это может быть возможно, если в целевом чате в Telegram, куда импортируются сообщения, меньше 100 сообщений.
Дуров также объявил о том, что Telegram предоставит API (программные интерфейсы) сторонним разработчикам, которые хотят создать инструменты для импорта сообщений в мессенджер откуда угодно. "Будем надеяться, что такие инструменты помогут добавить поддержку большего количества приложений, чем первая волна из трех (мессенджеров - ред.)", - отмечает Дуров.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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