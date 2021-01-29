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Суд арестовал таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца в Москве
Суд арестовал таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца в Москве
Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 28 марта Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:09
2021-01-29T16:09
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
татьяна потяева
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 28 марта Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 28 марта 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.Как рассказал агентству адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси. Следствие считает, что Евсин бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, на допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, алексей навальный, москва, происшествия

Суд арестовал таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца в Москве

16:09 29.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 28 марта Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
"Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 28 марта 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Уроженку Украины Ольгу Бендас задержала полиция. Кадры СК - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Как рассказал агентству адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси. Следствие считает, что Евсин бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, на допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Татьяна ПотяеваАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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