https://ria.ru/20210129/sud-1595158083.html

Суд арестовал таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца в Москве

Суд арестовал таксиста, бросившего ограждение в росгвардейца в Москве

Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 28 марта Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:09

2021-01-29T16:09

2021-01-29T16:09

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

татьяна потяева

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 28 марта Валерия Евсина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии на несогласованной акции 23 января в Москве, сообщили РИА Новости в суде."Пресненским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Евсина Валерия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком до 28 марта 2021 года", - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.Как рассказал агентству адвокат Евсина Максим Пашков, его подзащитный - водитель такси. Следствие считает, что Евсин бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии, на допросе он признал, что "поддался неконтролируемым эмоциям", добавил защитник.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.

https://ria.ru/20210129/arest-1595119934.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-29T16:09 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), татьяна потяева, алексей навальный, москва, происшествия