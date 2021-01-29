https://ria.ru/20210129/sud-1595153514.html

МВД запросило домашний арест для Соболь, Алехиной и брата Навального

МВД запросило домашний арест для Соболь, Алехиной и брата Навального

Следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега и участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщили РИА... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:43

2021-01-29T15:43

2021-01-29T15:43

альянс врачей

россия

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега и участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщили РИА Новости в пятницу в Тверском суде Москвы.Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы."Зарегистрированы ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.Помимо Соболь, Олега Навального и Алехиной по делу проходят координатор московского штаба блогера Олег Степанов и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их следствие МВД тоже просит поместить под домашний арест.В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/obschestvo-1594935567.html

https://ria.ru/20210122/sobol-1594191584.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у суда перед решением по делу о нарушении санитарных норм на акции оппозиции Обстановка у суда перед решением по делу о нарушении санитарных норм на акции оппозиции 2021-01-29T15:43 true PT0M06S

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альянс врачей, россия, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия