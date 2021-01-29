МВД запросило домашний арест для Соболь, Алехиной и брата Навального
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега и участницу Pussy Riot Марию Алехину, сообщили РИА Новости в пятницу в Тверском суде Москвы.
Им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.
28 января, 12:46В ОНК рассказали о состоянии Соболь, брата Навального и Алехиной
"Зарегистрированы ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в суде.
Помимо Соболь, Олега Навального и Алехиной по делу проходят координатор московского штаба блогера Олег Степанов и лидер организации "Альянс врачей" Анастасия Степанова. Их следствие МВД тоже просит поместить под домашний арест.
В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
22 января, 17:10Соболь оштрафовали за призывы к участию в незаконной акции