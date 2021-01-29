https://ria.ru/20210129/sud-1595123360.html
В московские суды поступило 1608 дел после незаконной акции в столице
В московские суды поступило 1608 дел после незаконной акции в столице
В столичные суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января, арестованы 154 человека, еще 354... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:41
2021-01-29T13:41
2021-01-29T14:32
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происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В столичные суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января, арестованы 154 человека, еще 354 оштрафованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Так, 41 дело возбудили по статье за неповиновение требованиям полицейских, а 1567 — за нарушение порядка проведения массового мероприятия. В первой категории суд уже рассмотрел 25 дел: 23 участникам акций назначили административный арест, двух оштрафовали. Во второй судьи вынесли решение в 483 случаях: 131 арест и 352 штрафа.В инстанции подчеркнули, что остальные материалы сейчас находятся в производстве судов, решений по ним пока нет.
https://ria.ru/20210128/arest-1595022377.html
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россия, москва, происшествия
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В столичные суды за неделю поступило 1608 дел об административных правонарушениях после несогласованной акции 23 января, арестованы 154 человека, еще 354 оштрафованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Так, 41 дело возбудили по статье за неповиновение требованиям полицейских, а 1567 — за нарушение порядка проведения массового мероприятия.
В первой категории суд уже рассмотрел 25 дел: 23 участникам акций назначили административный арест, двух оштрафовали. Во второй судьи вынесли решение в 483 случаях: 131 арест и 352 штрафа.
В инстанции подчеркнули, что остальные материалы сейчас находятся в производстве судов, решений по ним пока нет.