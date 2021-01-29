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Любовь Соболь отправили под домашний арест
Любовь Соболь отправили под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:01
2021-01-29T20:01
2021-01-29T20:08
альянс врачей
россия
олег навальный
алексей навальный
pussy riot
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд отправил под домашний арест брата Навального Олега, его соратника Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.По такой мере пресечения запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).Всем им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
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альянс врачей, россия, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
отправил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь
под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее суд отправил под домашний арест брата Навального Олега, его соратника Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину
и главу "Альянса врачей
" Анастасию Васильеву.
"Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
По такой мере пресечения запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).
Всем им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.
Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России
. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой
предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.