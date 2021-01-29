https://ria.ru/20210129/sobol-1595206553.html

Любовь Соболь отправили под домашний арест

Любовь Соболь отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:01

2021-01-29T20:01

2021-01-29T20:08

альянс врачей

россия

олег навальный

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595207435_0:0:857:482_1920x0_80_0_0_26637e3a511c3624ea4f9ac62e03c436.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил соратницу Алексея Навального Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм за призывы к митингу в пандемию коронавируса, сообщили РИА Новости в суде.Ранее суд отправил под домашний арест брата Навального Олега, его соратника Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву."Тверским районным судом города Москвы вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемой Любови Соболь в срок до 23 марта 2021 года", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.По такой мере пресечения запрещено покидать квартиру, общаться с кем-либо кроме адвоката и близких родственников, пользоваться почтой, интернетом и телефоном (кроме вызова экстренных служб).Всем им вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Максимальная санкция – два года лишения свободы.Следствие считает, что из-за призывов к митингам граждане, в том числе те, которым необходимо было быть на самоизоляции, пришли участвовать в несанкционированной акции, создав угрозу массового заражения.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595203868.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160513.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, олег навальный, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, москва, происшествия