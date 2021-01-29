Соболь привезли в суд, сообщил адвокат
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮрист ФБК Любовь Соболь у здания администрации президента России, где проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Наряду с другими сторонниками Алексея Навального ей вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
"Любовь доставили в суд, сейчас она находится в конвойном помещении. Думаю, что заседание мы начнем позже [чем планируемые 14.00], так как я до сих пор не ознакомился с материалами", - сказал защитник.
В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
24 января, 00:52Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.