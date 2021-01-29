https://ria.ru/20210129/sobol-1595127921.html

Соболь привезли в суд, сообщил адвокат

Соболь привезли в суд, сообщил адвокат

Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:01

2021-01-29T14:01

2021-01-29T14:01

россия

любовь соболь

владимир воронин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Наряду с другими сторонниками Алексея Навального ей вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Ей грозит до двух лет лишения свободы."Любовь доставили в суд, сейчас она находится в конвойном помещении. Думаю, что заседание мы начнем позже [чем планируемые 14.00], так как я до сих пор не ознакомился с материалами", - сказал защитник.В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210128/obschestvo-1594935567.html

https://ria.ru/20210124/sobol-1594328370.html

https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595116269.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия