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Соболь привезли в суд, сообщил адвокат
Соболь привезли в суд, сообщил адвокат
Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:01
2021-01-29T14:01
россия
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.Наряду с другими сторонниками Алексея Навального ей вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Ей грозит до двух лет лишения свободы."Любовь доставили в суд, сейчас она находится в конвойном помещении. Думаю, что заседание мы начнем позже [чем планируемые 14.00], так как я до сих пор не ознакомился с материалами", - сказал защитник.В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210128/obschestvo-1594935567.html
https://ria.ru/20210124/sobol-1594328370.html
https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595116269.html
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россия, любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия

Соболь привезли в суд, сообщил адвокат

14:01 29.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЮрист ФБК Любовь Соболь у здания администрации президента России, где проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
Юрист ФБК Любовь Соболь у здания администрации президента России, где проходят одиночные пикеты в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь в пятницу доставили в Тверской суд Москвы на избрание меры пресечения, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
Наряду с другими сторонниками Алексея Навального ей вменяют уголовную статью о нарушении санитарных правил (проведение массового митинга в период пандемии). Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Член ОНК Марина Литвинович - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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"Любовь доставили в суд, сейчас она находится в конвойном помещении. Думаю, что заседание мы начнем позже [чем планируемые 14.00], так как я до сих пор не ознакомился с материалами", - сказал защитник.
В среду Тверской суд Москвы, в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и/или выемки в жилище.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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РоссияЛюбовь СобольВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйПроисшествия
 
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