Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/snv-1595064798.html
Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3
Россия и США, продлив договор СНВ-3, не перестанут быть соперниками, но этот шаг благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, считает... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:02
2021-01-29T07:02
россия
договор снв-3
сша
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:78:3302:1936_1920x0_80_0_0_0da009e4983bb7c60fd87ff8a6fa8178.jpg
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Россия и США, продлив договор СНВ-3, не перестанут быть соперниками, но этот шаг благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, считает старший научный сотрудник Центра исследований мировых проблем агентства Синьхуа, эксперт клуба "Валдай" Шэн Шилян.Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года. В среду Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашения по ДСНВ."Политика Джо Байдена более рациональна в сравнении с политикой Дональда Трампа, он готов добиться выгодного для обеих сторон соглашения. Администрация Байдена столкнулась с оставленным Трампом хаосом во внутренней и внешней политике, и для того, чтобы расчистить "авгиевы конюшни", нужно идти от простого к сложному, и (на данный момент – ред.) проще всего – продлить договор СНВ-3 с Россией", - заявил РИА Новости Шэн Шилян.По его мнению, "этот шаг хоть и не сможет кардинально изменить нынешнего положения того, что две страны являются соперниками, но все же поспособствует улучшению имиджа США, благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, а также создаст положительную атмосферу для дальнейшего решения сложных внешнеполитических проблем"."Продление договора СНВ-3 станет хорошим началом для возвращения США на платформу контроля над вооружениями", - указал он.Эксперт считает маловероятным возврат США к договорам о контроле над вооружениями, из которых они вышли, но надежда, по его мнению, еще остается.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.
https://ria.ru/20210127/dsnv-1594862911.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594195149_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c49e024724f2a5480830e63aac88eb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, договор снв-3, сша, безопасность

Эксперт: Россия и США не перестанут быть соперниками, продлив ДСНВ-3

07:02 29.01.2021
 
© AP Photo / Charlie RiedelОбъект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет авиабаза Минот в штате Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Россия и США, продлив договор СНВ-3, не перестанут быть соперниками, но этот шаг благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, считает старший научный сотрудник Центра исследований мировых проблем агентства Синьхуа, эксперт клуба "Валдай" Шэн Шилян.
Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3 до 5 февраля 2026 года. В среду Госдума и Совет Федерации проголосовали за ратификацию соглашения по ДСНВ.
"Политика Джо Байдена более рациональна в сравнении с политикой Дональда Трампа, он готов добиться выгодного для обеих сторон соглашения. Администрация Байдена столкнулась с оставленным Трампом хаосом во внутренней и внешней политике, и для того, чтобы расчистить "авгиевы конюшни", нужно идти от простого к сложному, и (на данный момент – ред.) проще всего – продлить договор СНВ-3 с Россией", - заявил РИА Новости Шэн Шилян.
По его мнению, "этот шаг хоть и не сможет кардинально изменить нынешнего положения того, что две страны являются соперниками, но все же поспособствует улучшению имиджа США, благоприятно скажется на глобальной стратегической стабильности, а также создаст положительную атмосферу для дальнейшего решения сложных внешнеполитических проблем".
"Продление договора СНВ-3 станет хорошим началом для возвращения США на платформу контроля над вооружениями", - указал он.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 20:07
Госдума и Совфед в ускоренном порядке поддержали продление договора СНВ-3
Эксперт считает маловероятным возврат США к договорам о контроле над вооружениями, из которых они вышли, но надежда, по его мнению, еще остается.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.
Президент РФ Владимир Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Владимир Путин и Джозеф Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:05Инфографика
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
 
РоссияДоговор СНВ-3СШАБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"
15:09Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность
15:09Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
Лента новостейМолния