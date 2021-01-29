https://ria.ru/20210129/sirota-1594987023.html

Подвал в будущее: кто обрек мать-одиночку на жизнь в невыносимых условиях

Подвал в будущее: кто обрек мать-одиночку на жизнь в невыносимых условиях

Мать-одиночка из города Суджа Курской области судится с местными властями: чиновники не желают признавать непригодным для проживания подвал, куда ее поселили с... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T15:10

благотворительность

сироты

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

курск

суджанский район

дети

общество

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Лина Панченко. Мать-одиночка из города Суджа Курской области судится с местными властями: чиновники не желают признавать непригодным для проживания подвал, куда ее поселили с ребенком по договору соцнайма. Пятнадцатиметровую кладовку — в таких обычно хранят домашние соленья и складывают всякий хлам — Елене Кованной как сироте выделили "временно" в 1998-м. Туалет — на улице, воды и отопления нет. Сыро, холодно, тесно. Тем не менее здесь Елена вырастила старшего сына и воспитывает младшего, восьмилетнего. Все эти годы Кованная обивает пороги учреждений, но добилась лишь того, что администрация потребовала выселить семью на улицу из-за долга в 190 рублей. Нелепый иск отклонили, а сейчас суд решает, можно ли вообще существовать в таких условиях.Из всех удобств — только электричествоЕлене Кованной сорок семь, работает курьером. В шестнадцать лет осиротела — потеряла мать. Училась в другом городе. Позже вернулась в Суджу — "где могила мамы, друзья детства". К совершеннолетию государство не предоставило ей квартиру как сироте. Елена была молодая, неопытная — надеялась, все и так сложится. А вскоре осталась одна с маленьким ребенком. Рассказывая нам о себе, эту страницу Елена предпочла перелистнуть без подробностей."В 1996-м я с годовалым первенцем снимала жилье. Администрация города мне помогала — то уголь завозили, то дрова. Потом, видно, надоело со мной возиться, нашли это помещение". Старый дом, куда поселили Кованную, — двухэтажный. В подвале — несколько кладовок. Но в некоторых, как выяснилось, обитали люди. И если у "верхних" квартиры со всеми удобствами, то "нижним" досталось только электричество.Елене выделили пятнадцатиметровый закуток с четырьмя окнами — чтобы продувался. Два из них жилконтора заколотила досками. В остальные вставили рамы со стеклами, без форточек. "Вы не представляете, как мы жили с этими окнами. Они то и дело разлетались вдребезги. Что ни ночь — вскакивали: то пьяный упадет, разобьет, то хулиган пнет. Постоянно меняли стекла. Позже я одно окно заменила на пластиковое. А на второе денег не было, забила металлизированной пленкой".Сквозит здесь постоянно. "Летом даже неплохо — хоть глоток свежего воздуха, — иронизирует Лена. — А зимой очень холодно. Просто ужас. Два электрообогревателя не помогают: к потолку воздух нормальный, но внизу — сквозняк. Диван стоит у окна, оттуда особенно несет. Игрушками, подушками затыкаю, чтобы не дуло".Мебель и одежда покрываются плесенью. "Воздух как в туалете, уже не знаю, чем мыть и обрабатывать, чтобы избавиться от вони и сырости. Большую часть вещей пришлось выбросить: стирай не стирай, запах не уходит". Спасенную одежду Елена держит не в шкафу, а в сумках, плотно закупоренных. "И все равно каждый раз как выхожу отсюда — принюхиваюсь: не воняет ли".И так двадцать два года"Восемь лет меня не прописывали в эту "квартиру", — продолжает Кованная. В администрацию, что аккурат через дорогу от дома, она ходила "как на работу".Елена говорит, что не осталось инстанции, куда бы она не обращалась со своей проблемой. "Комиссии разные приходили: охали, вздыхали — и на этом все. В администрации меня вечно "посылали". Вы не представляете, до какой степени я унижалась", — плачет мать-одиночка.Старший сын, по словам Кованной, не выдержал — подался на заработки в Санкт-Петербург. "А где ему здесь с нами? Я разделила комнатенку на три части. Когда он приезжает, сплю в "коридорчике".В очередь на жилье ее поставили еще в 1996-м. "Но она не сокращается, а лишь увеличивается. Чиновники уже сами запутались, какая я теперь по списку. Последний раз, когда интересовалась, была двадцать третьей. Насчет моей ситуации губернатору задали вопрос на прямой линии, и из нашей администрации ему прислали такой ответ: дескать, Кованная — десятая, а еще у нее есть маткапитал. Но от него осталось только триста тысяч: когда ребенок был маленький, я два года оплачивала из этих денег садик. Что за триста тысяч купишь? Такой же туалет?"На маткапитал, по словам Елены, покушались не раз. "В 2019-м были выборы губернатора, он к нам приезжал. Я добилась личной встречи. Хотела на колени упасть, чтобы он лично посмотрел, как мы живем. Но губернатор дал поручение главе нашего города. Тот пришел, поахал. И сказал: мол, выбирайте квартиру, половину денег дадим, вторую из маткапитала оплатите. Однако квартиры — от миллиона рублей. Где брать остальное? И я объяснила, что, вообще-то, не хотела бы тратить маткапитал. У меня в подвале аллергия развилась, здоровье ухудшилось. Вдруг со мной что случится, эти деньги — единственное, что у нас есть. На том все и заглохло".Кованная просила признать помещение непригодным для проживания. "Мне отказали. А в декабре администрация подала иск в суд о нашем выселении".Сама вселилась, сама прописаласьНа сайте Суджанского районного суда мы узнали, что иск горадминистрации к Кованной не приняли."Там требовали расторгнуть договор соцнайма, — поясняет Елена. — Дескать, я не выполняю обязательства: задолжала 190 рублей. И это помещение теперь принадлежит жильцам верхних этажей. Они приватизировали квартиры, подвал стал местом общего пользования. Но я всегда оплачивала коммуналку. А однажды мне в жилконторе заявили: извините, вашей комнаты не существует. За свет берут, за проживание — около 50 рублей в месяц — нет. Вот и накопилось около двухсот рублей. И на меня подали в суд".По словам Кованной, когда ей выделили помещение, оно "считалось городским". Приватизировали подвал в 2008-м — позже, чем ее прописали. "Теперь администрация утверждает, что договор соцнайма заключили ошибочно, что я туда вселилась самостоятельно и сама прописалась", — недоумевает Елена.В ответ она выдвинула иск о признании "квартиры" непригодной. "Чтобы получить жилье вне очереди, комиссия должна оценить условия. У меня есть документ о том, что в создании такой комиссии отказано. Поэтому я обратилась в суд". Пока дело не рассмотрели."Постараемся помочь"РИА Новости направило запрос главе города Суджа. Оперативный ответ мы не получили. Но вот что рассказала начальник управления образования администрации Суджанского района Наталья Сорочинская, в чьем подчинении находятся местные органы опеки. На каком основании Елене выделили жилье в подвале, чиновница пояснить не смогла. "Мне непонятно, почему она к нам не обращалась, не говорила, что сирота. Мы бы уже давным-давно, считаю, решили вопрос. Сейчас приложим для этого все усилия".Но сама Кованная уверяет, что о ее ситуации знают все. "В органы опеки ходила неоднократно. И — ничего. Когда родила младшего, попросила материальную помощь на мебель, окна и двери. С трудом дали 30 тысяч. Это единственный раз". А зашевелились наконец чиновники, по ее мнению, после того, как вышел сюжет на местном телевидении. Двадцать восьмого января Елену посетил следователь из Курска. "Меня пригласили в СК, будет проверка".Тем временем нашлись посторонние люди, готовые оказать поддержку прямо сейчас. "Мы сняли для Елены и ее сына квартиру, предложили переехать туда", — рассказал РИА Новости Владимир Курский, представляющий БФ "Планета добра". Елена, уточнил он, отнеслась к этому настороженно, говорила, что боится: ведь тогда ее точно выселят. "Я ей дал честное мужское слово: если ее лишат этого подвала, мы с друзьями скинемся и купим комнату в общежитии".Кованная не исключает, что воспользуется съемной квартирой: "Хотя бы на время перееду, поживу в человеческих условиях". Но все-таки надеется получить положенное ей по закону жилье.

https://ria.ru/20201201/mnogodetnye-1586950100.html

https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html

курская область

курск

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благотворительность, сироты, жилье, следственный комитет россии (ск рф), курская область, курск, суджанский район, дети, общество