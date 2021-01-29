Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210129/singapur-1595149715.html
Посольство России разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур
Посольство России разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур
Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:42
2021-01-29T15:42
авиарейсы
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
россия
туризм
туристы
новости - туризм
сингапур (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_0cd960a7d56554e26762c6e3d6df34dd.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, определена и частота таких рейсов. Отмечалось, что планируются три перелета Москва-Сингапур в неделю."В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Residence) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен", — говорится в сообщении посольства в Facebook.В диппредставительстве отметили, что исключение касается тех, кто едет по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому "зеленому коридору", действующему на основе взаимности."При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан страны или владельцев вида на жительство)", — подчеркнули в дипмиссии.В посольстве РФ также сообщили, что транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot, при этом обязательным условием является то, что все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний. Отмечается также, что выход в город при транзите через Сингапур строго запрещен.В посольстве добавили, что о возможных изменениях порядка въезда и транзита через Сингапур для российских граждан будет сообщено дополнительно.
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html
россия
сингапур (страна)
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565052156_424:0:2048:1218_1920x0_80_0_0_6db787cf336cecdc4e76416590c8ec8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиарейсы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, сингапур (страна), малайзия, singapore airlines

Посольство России разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур

15:42 29.01.2021
 
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay"Сады у залива" в Сингапуре
Сады у залива в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, определена и частота таких рейсов. Отмечалось, что планируются три перелета Москва-Сингапур в неделю.
"В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Residence) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В диппредставительстве отметили, что исключение касается тех, кто едет по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому "зеленому коридору", действующему на основе взаимности.
"При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан страны или владельцев вида на жительство)", — подчеркнули в дипмиссии.
Королевский пещерный храм Дамбулла - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00Туризм
Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть
В посольстве РФ также сообщили, что транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot, при этом обязательным условием является то, что все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний. Отмечается также, что выход в город при транзите через Сингапур строго запрещен.
В посольстве добавили, что о возможных изменениях порядка въезда и транзита через Сингапур для российских граждан будет сообщено дополнительно.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 21:33Туризм
Россия возобновит авиасообщение еще с двумя странами
 
Туризмавиарейсыкуда можно лететьКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыНовости - ТуризмСингапур (страна)МалайзияSingapore Airlines
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния