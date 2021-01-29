https://ria.ru/20210129/singapur-1595149715.html
Посольство России разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур
Посольство России разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур
Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:42
2021-01-29T15:42
2021-01-29T15:42
авиарейсы
туризм
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сингапур (страна)
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19.Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, определена и частота таких рейсов. Отмечалось, что планируются три перелета Москва-Сингапур в неделю."В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Residence) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен", — говорится в сообщении посольства в Facebook.В диппредставительстве отметили, что исключение касается тех, кто едет по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому "зеленому коридору", действующему на основе взаимности."При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан страны или владельцев вида на жительство)", — подчеркнули в дипмиссии.В посольстве РФ также сообщили, что транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot, при этом обязательным условием является то, что все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний. Отмечается также, что выход в город при транзите через Сингапур строго запрещен.В посольстве добавили, что о возможных изменениях порядка въезда и транзита через Сингапур для российских граждан будет сообщено дополнительно.
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
https://ria.ru/20210128/aviasoobschenie-1595042477.html
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авиарейсы, куда можно лететь, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, сингапур (страна), малайзия, singapore airlines
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии COVID-19.
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, определена и частота таких рейсов. Отмечалось, что планируются три перелета Москва-Сингапур в неделю.
"В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Residence) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен", — говорится в сообщении посольства в Facebook.
В диппредставительстве отметили, что исключение касается тех, кто едет по приглашению местных органов государственной власти, а также лиц, постоянно проживающих на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому "зеленому коридору", действующему на основе взаимности.
"При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан страны или владельцев вида на жительство)", — подчеркнули в дипмиссии.
В посольстве РФ также сообщили, что транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot, при этом обязательным условием является то, что все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний. Отмечается также, что выход в город при транзите через Сингапур строго запрещен.
В посольстве добавили, что о возможных изменениях порядка въезда и транзита через Сингапур для российских граждан будет сообщено дополнительно.