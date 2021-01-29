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Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за оскорбление в школьном чате
Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за оскорбление в школьном чате
Жительница Нижнего Новгорода, нецензурно оскорбившая мать другого ребенка в школьном чате, заплатит штраф 3 тысячи рублей по решению суда, сообщает прокуратура... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:48
2021-01-29T11:48
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, нецензурно оскорбившая мать другого ребенка в школьном чате, заплатит штраф 3 тысячи рублей по решению суда, сообщает прокуратура Автозаводского района.Установлено, что в октябре 2020 года в школьном чате в мессенджере WhatsApp родительница одного школьника публично оскорбила грубой нецензурной бранью мать другого школьника, унизив ее честь и достоинство. Оскорбление стало доступным для пользователей чата, его прочитали более 20 человек. Обиженная женщина обратилась в прокуратуру."Прокуратурой района в отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Постановлением судьи нижегородка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Оскорбления в родительском чате стали причиной трагедии в Волгограде осенью 2020 года. В результате возникшего конфликта погиб отец школьницы, которого избил брат оскорбленной женщины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ставшая причиной конфликта женщина обвиняется в подстрекательстве. Дело рассматривается в суде Волгограда.
https://ria.ru/20201130/skandal-1587058522.html
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россия, whatsapp inc., нижний новгород, волгоград, происшествия

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за оскорбление в школьном чате

11:48 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, нецензурно оскорбившая мать другого ребенка в школьном чате, заплатит штраф 3 тысячи рублей по решению суда, сообщает прокуратура Автозаводского района.
Установлено, что в октябре 2020 года в школьном чате в мессенджере WhatsApp родительница одного школьника публично оскорбила грубой нецензурной бранью мать другого школьника, унизив ее честь и достоинство. Оскорбление стало доступным для пользователей чата, его прочитали более 20 человек. Обиженная женщина обратилась в прокуратуру.
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"Прокуратурой района в отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Постановлением судьи нижегородка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Оскорбления в родительском чате стали причиной трагедии в Волгограде осенью 2020 года. В результате возникшего конфликта погиб отец школьницы, которого избил брат оскорбленной женщины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ставшая причиной конфликта женщина обвиняется в подстрекательстве. Дело рассматривается в суде Волгограда.
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