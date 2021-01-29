https://ria.ru/20210129/shtraf-1595097579.html

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за оскорбление в школьном чате

Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали за оскорбление в школьном чате

Жительница Нижнего Новгорода, нецензурно оскорбившая мать другого ребенка в школьном чате, заплатит штраф 3 тысячи рублей по решению суда, сообщает прокуратура... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:48

2021-01-29T11:48

2021-01-29T11:48

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Жительница Нижнего Новгорода, нецензурно оскорбившая мать другого ребенка в школьном чате, заплатит штраф 3 тысячи рублей по решению суда, сообщает прокуратура Автозаводского района.Установлено, что в октябре 2020 года в школьном чате в мессенджере WhatsApp родительница одного школьника публично оскорбила грубой нецензурной бранью мать другого школьника, унизив ее честь и достоинство. Оскорбление стало доступным для пользователей чата, его прочитали более 20 человек. Обиженная женщина обратилась в прокуратуру."Прокуратурой района в отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Постановлением судьи нижегородка привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Оскорбления в родительском чате стали причиной трагедии в Волгограде осенью 2020 года. В результате возникшего конфликта погиб отец школьницы, которого избил брат оскорбленной женщины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ставшая причиной конфликта женщина обвиняется в подстрекательстве. Дело рассматривается в суде Волгограда.

https://ria.ru/20201130/skandal-1587058522.html

https://ria.ru/20201123/draka-1585830284.html

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