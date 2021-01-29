https://ria.ru/20210129/shoygu-1595103498.html
Шойгу возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры"
Шойгу возложил цветы к скульптурной композиции "Офицеры"
Руководство Минобороны РФ возложило цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной на Фрунзенской набережной Москвы рядом со зданием министерства. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:13
2021-01-29T12:13
2021-01-29T12:41
умер василий лановой
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Руководство Минобороны РФ возложило цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной на Фрунзенской набережной Москвы рядом со зданием министерства.Высшие офицеры символически отдали честь скульптурам героев одноименного фильма - Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, следует из распространенного ведомством видео.К скульптурам возложили цветы министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и первый замминистра обороны Руслан Цаликов.Прообразом композиции послужила сцена из фильма "Офицеры", когда боевые товарищи Алексей и Иван встречаются после долгой разлуки. Роль Ивана в фильме исполнял Василий Лановой.Композиция создана в 2013 году по поручению министра обороны. Выражая соболезнования в связи со смертью артиста, Шойгу ранее отметил, что фильм "Офицеры" стал культовым для военных.О смерти народного артиста СССР Василия Ланового стало известно накануне. До этого сообщалось, что он заразился COVID-19 вместе с женой Ириной Купченко.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи Театрального училища имени Бориса Щукина.
https://ria.ru/20210129/pamyati-legendarnogo-vasiliya-lanovogo-kadry-iz-filmov-1595103032.html
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Шойгу возложил цветы к монументу "Офицеры". Кадры Минобороны
Руководство Минобороны РФ возложило цветы к скульптурной композиции "Офицеры", расположенной на Фрунзенской набережной Москвы рядом со зданием министерства. Высшие офицеры символически отдали честь скульптурам героев одноименного фильма - Алексея Трофимова и Ивана Вараввы, следует из распространенного ведомством видео.
2021-01-29T12:13
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умер василий лановой, россия, вооруженные силы рф, валерий герасимов, василий лановой, сергей шойгу, москва, ссср, общество