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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210129/sapery-1595083569.html
Саперы МЧС России обезвредили в Карабахе почти 15,5 тысячи боеприпасов
Саперы МЧС России обезвредили в Карабахе почти 15,5 тысячи боеприпасов
Саперы МЧС России за время работы в Нагорном Карабахе обследовали территорию площадью более 120 гектаров, обезвредив при этом почти 15,5 тысяч взрывоопасных... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:35
2021-01-29T12:33
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Саперы МЧС России за время работы в Нагорном Карабахе обследовали территорию площадью более 120 гектаров, обезвредив при этом почти 15,5 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Ими обследована территория площадью более 123 гектара и обнаружено около 15,5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пиротехническая группа центра "Лидер" сейчас работает в Мартунинском районе. Саперы обследовали здесь свыше 110 гектаров, обнаружив и обезвредив почти 15 тысяч боеприпасов. Среди найденных взрывоопасных предметов более 6,8 тысячи артиллерийских снарядов, 3,4 тысячи патронов различного калибра, а также порядка 730 минометных мин и свыше 1,1 тысячи гранат.Параллельно продолжается разминирование возле населенного пункта Афатли в Агдамском районе. Там пиротехники уже проверили 13 гектаров территории, обезвредив 395 боеприпасов, в том числе 100 противотанковых и 196 противопехотных мин, а также 98 гранат.По словам, собеседника агентства, саперы ведомства ведут очистку территории совместно с азербайджанскими коллегами в ручном режиме и при помощи двух машин разминирования MV-4, доставленных из Москвы."В рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах", - резюмировал представитель ведомства.
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Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе
Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе
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россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, азербайджан

Саперы МЧС России обезвредили в Карабахе почти 15,5 тысячи боеприпасов

10:35 29.01.2021 (обновлено: 12:33 29.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Саперы МЧС России за время работы в Нагорном Карабахе обследовали территорию площадью более 120 гектаров, обезвредив при этом почти 15,5 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Ими обследована территория площадью более 123 гектара и обнаружено около 15,5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пиротехническая группа центра "Лидер" сейчас работает в Мартунинском районе. Саперы обследовали здесь свыше 110 гектаров, обнаружив и обезвредив почти 15 тысяч боеприпасов. Среди найденных взрывоопасных предметов более 6,8 тысячи артиллерийских снарядов, 3,4 тысячи патронов различного калибра, а также порядка 730 минометных мин и свыше 1,1 тысячи гранат.
Параллельно продолжается разминирование возле населенного пункта Афатли в Агдамском районе. Там пиротехники уже проверили 13 гектаров территории, обезвредив 395 боеприпасов, в том числе 100 противотанковых и 196 противопехотных мин, а также 98 гранат.
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По словам, собеседника агентства, саперы ведомства ведут очистку территории совместно с азербайджанскими коллегами в ручном режиме и при помощи двух машин разминирования MV-4, доставленных из Москвы.
"В рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах", - резюмировал представитель ведомства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваАзербайджан
 
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