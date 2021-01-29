https://ria.ru/20210129/sapery-1595083569.html

Саперы МЧС России обезвредили в Карабахе почти 15,5 тысячи боеприпасов

Саперы МЧС России обезвредили в Карабахе почти 15,5 тысячи боеприпасов

Саперы МЧС России за время работы в Нагорном Карабахе обследовали территорию площадью более 120 гектаров, обезвредив при этом почти 15,5 тысяч взрывоопасных... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:35

2021-01-29T10:35

2021-01-29T12:33

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595107261_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_758ff3c8257f8653658c097e6422f6cf.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Саперы МЧС России за время работы в Нагорном Карабахе обследовали территорию площадью более 120 гектаров, обезвредив при этом почти 15,5 тысяч взрывоопасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе. Ими обследована территория площадью более 123 гектара и обнаружено около 15,5 тысяч взрывоопасных предметов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что пиротехническая группа центра "Лидер" сейчас работает в Мартунинском районе. Саперы обследовали здесь свыше 110 гектаров, обнаружив и обезвредив почти 15 тысяч боеприпасов. Среди найденных взрывоопасных предметов более 6,8 тысячи артиллерийских снарядов, 3,4 тысячи патронов различного калибра, а также порядка 730 минометных мин и свыше 1,1 тысячи гранат.Параллельно продолжается разминирование возле населенного пункта Афатли в Агдамском районе. Там пиротехники уже проверили 13 гектаров территории, обезвредив 395 боеприпасов, в том числе 100 противотанковых и 196 противопехотных мин, а также 98 гранат.По словам, собеседника агентства, саперы ведомства ведут очистку территории совместно с азербайджанскими коллегами в ручном режиме и при помощи двух машин разминирования MV-4, доставленных из Москвы."В рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

россия

нагорный карабах

москва

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе Специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе 2021-01-29T10:35 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, азербайджан